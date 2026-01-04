Google Gemini dostává zkrátky přes zavináč

Někdy není potřeba přidávat nějak komplikovanou funkci nebo propracovanou do co nejmenších detailů, jak nyní dokazuje Gemini. Do textového zadávání nyní přidává zkratky na jednotlivé služby i aplikace.

Přes zavináč

Samotný zavináč se používá v běžné komunikaci pro zmínky konkrétních uživatelů, a to i na sociálních sítích. Nyní je tato metoda dostupná u Gemini v plném rozsahu, tedy ve webovém rozhraní, i v mobilních aplikacích.

Nějaké komplikovanosti zde nemusíte hledat. Hned jak napíšete znak zavináče, objeví se nabídka s aplikacemi, službami a režimy. Sice můžete psát, i česky, ale stačí v podstatě pomocí šipek vybrat to, co aktuálně potřebujete. Díky tomu se trochu zjednoduší používání, respektive nebudete muset vybírat přes nějaké nabídky bokem.

Novinka funguje i na mobilním telefonu, kde je k dispozici ještě více aplikací. Respektive to záleží na tom, co vše máte v mobilním telefonu. Klidně můžete při komunikaci napsat @telefon a telefonní číslo, přičemž následně dojde k vytočení a spuštění aplikace telefon. Jedná se vychytávku, která může zjednodušit používání, případně zrychlit.

