Google Gemini dostává zkrátky přes zavináč

Zdroj: Dotekomanie.cz
Někdy není potřeba přidávat nějak komplikovanou funkci nebo propracovanou do co nejmenších detailů, jak nyní dokazuje Gemini. Do textového zadávání nyní přidává zkratky na jednotlivé služby i aplikace.
Google rozšiřuje Gemini Deep Research o další prvky
Přes zavináč
Samotný zavináč se používá v běžné komunikaci pro zmínky konkrétních uživatelů, a to i na sociálních sítích. Nyní je tato metoda dostupná u Gemini v plném rozsahu, tedy ve webovém rozhraní, i v mobilních aplikacích.
Nějaké komplikovanosti zde nemusíte hledat. Hned jak napíšete znak zavináče, objeví se nabídka s aplikacemi, službami a režimy. Sice můžete psát, i česky, ale stačí v podstatě pomocí šipek vybrat to, co aktuálně potřebujete. Díky tomu se trochu zjednoduší používání, respektive nebudete muset vybírat přes nějaké nabídky bokem.
Novinka funguje i na mobilním telefonu, kde je k dispozici ještě více aplikací. Respektive to záleží na tom, co vše máte v mobilním telefonu. Klidně můžete při komunikaci napsat @telefon a telefonní číslo, přičemž následně dojde k vytočení a spuštění aplikace telefon. Jedná se vychytávku, která může zjednodušit používání, případně zrychlit.
Zdroj: 9to5google.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Alza zlevnila chytrou domácnost: Přehled nejlepších akcí na kávovary, hrnce a čističky
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře