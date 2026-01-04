Power Keyboard je powerbanka i klávesnice s magnetickým uchycením

Zdroj: Clicks
Společnost Clicks již představila pár obalů pro mobily se zabudovanou klávesnicí a nyní zde máme další produkt v podobě Power Keyboard, který je zřejmě o něco praktičtější.
Clicks Power Keyboard
Tentokrát se jedná o magneticky přichytitelné příslušenství, takže váš mobilní telefon musí mít Qi2 magnety na zadní straně, případně musíte mít takový obal, který podporuje tento styl rozmístění magnetů. Jak je vidět na obrázku níže, tak se nabízí výsuvná konstrukce, takže klávesnice může být schovaná, díky čemuž je o kousek kompaktnější.
O spojení s mobilem se stará Bluetooth 5.4 (LE). Klávesnice tedy ani nemusí být fyzicky spojena s mobilním telefonem a funguje i na dálku. Díky tomu lze používat novinku i s jinými produkty, například s televizí nebo klidně i VR. Není to ale jediná přednost. Kromě uchycení přes magnety je zde i podpora pro bezdrátové nabíjení.
Bohužel se nabízí jen 5W technologie, takže zde není plná podpora vyššího standardu. Klávesnice má ale celkem malou kapacitu, jen 2150 mAh. Ani se nejedná o nějak lehké zařízení, má totiž 180 gramů a rozměry jsou 119,7 × 76,6 × 15,2 mm. Cena je aktuálně stanovena na 79 dolarů (cca 1600 Kč bez daně a poplatků).
