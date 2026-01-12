Blackview MEGA 12: Nejodolnější chytrý tablet přichází. Zvládne vodu, prach i vaši kancelář KOMERČNÍ ČLÁNEK

Blackview MEGA 12: Nejodolnější chytrý tablet přichází. Zvládne vodu, prach i vaši kancelář2026-01-12T12:00:26+01:00
• 12. 1. 2026#Android #Smartphony

Chytré tablety se roky snaží nabídnout větší displeje a vyšší výkon, ale v reálném světě často selhávají — jsou křehké, náchylné na prach, vodu a nevhodné pro náročnější prostředí. Novinka Blackview MEGA 12 s tímto kompromisem končí. Tento tablet spojuje špičkovou odolnost, produktivitu na úrovni PC, impozantní displej i výkon, jaký v kategorii tabletů nemá obdoby.

Blackview MEGA 12 je nejodolnější tablet

Blackview MEGA 12 se stává prvním chytrým tabletem na světě s certifikací IP69K, která garantuje plnou ochranu proti vodě i prachu. Zvládne ponor do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut, vysokotlaké vodní paprsky o síle 100 barů, i výkyvy teploty až do 85 °C. Využít ho tak můžete nejen v kanceláři, ale i v kuchyni, koupelně, na stavbě či v přírodě. Přitom si tablet zachovává štíhlý profil – pouhých 8,2 mm tloušťky a hmotnost 690 g.

backview 12 1496x828x

12,2″ 2.4K displej s ohromujícím poměrem obrazovky k tělu

Displej tabletu MEGA 12 je navržen pro maximální ponoření do obsahu. S úhlopříčkou 12,2 palce a rozlišením 2.4K nabízí 94,2% poměr obrazovky k tělu – přibližně o 7 % více využitelné plochy než běžné tablety. Technologie 120Hz Smart Refresh Rate zajišťuje plynulé scrollování a dotykovou odezvu. Nechybí ani Widevine L1 pro streamování ve Full HD kvalitě na Netflixu či Disney+ a čtyři Smart-K Box reproduktory pro maximální audiovizuální zážitek.

blackview 12 2 1494x1216x

Práce jako na počítači: Režim PC Mode 3.0 a bohaté příslušenství

S novým režimem PC Mode 3.0 se MEGA 12 mění v plnohodnotnou pracovní stanici. Funkce Split Screen 2.0 umožňuje multitasking na úrovni klasického počítače. Předinstalovaný WPS Office zvládne úpravy dokumentů, tabulek i prezentací, zatímco Notebook 2.0 umožní kreslit, diktovat poznámky a vkládat obrázky. V balení najdete zdarma magnetickou klávesnici, myš, stylus, sluchátka i tvrzené sklo — vše připraveno k okamžitému použití.

blackview 12 3 1494x1262x

50MP kamera Samsung® JN1 pro práci i zábavu

Tablet je vybaven špičkovým 50MP fotoaparátem Samsung® JN1, který je ideální pro skenování dokumentů, pořizování studijních materiálů i běžné fotografování. K tomu přidává 13MP přední kameru pro jasnější videohovory. Nechybí podpora 2K videa, Google Lens pro překlady a rozpoznávání objektů či nástroj ImageX pro snadné úpravy fotografií s pomocí umělé inteligence.

blackview 12 4 1492x1208x

Výkon bez kompromisů: 4nm 5G čip Dimensity 7200

Srdcem MEGA 12 je výkonný čip MediaTek Dimensity 7200 vyráběný 4nm technologií, doplněný až o 48 GB RAM (včetně rozšíření), 512 GB úložištěm UFS 3.1, WiFi 6E a výkonným chlazením. To vše zajišťuje plynulý multitasking i náročné operace. Baterie o kapacitě 10 000 mAh slibuje až 23% prodloužení výdrže, přičemž 55W rychlonabíjení minimalizuje prostoje.

blackview 12 5 1494x768x

DokeOS_P 5.0 a Android 16: Nová úroveň chytrého systému

MEGA 12 běží na systému DokeOS_P 5.0 postaveném na Androidu 16, který přináší Doke AI 2.0 — kombinaci DeepSeek-R1, ChatGPT-4o mini a Gemini 2.0 Flash. Díky tomu můžete využívat AI nástroje pro psaní, úpravu fotek, tvorbu videí i generování hudby. Systém je plynulejší, bezpečnější a přizpůsobitelnější než kdy dřív.

K dispozici jsou duální 5G SIM, NFC, Bluetooth 5.3, 5v1 navigace a tříletá softwarová podpora.

Cena a dostupnost: Nečekaně výhodná nabídka

Blackview MEGA 12 bude k dispozici od 12. ledna na oficiálním Blackview Global Store na AliExpressu. V rámci globálního uvedení jej pořídíte za zaváděcí cenu 299,99 USD (zhruba 6 300 Kč, sleva 55 % oproti běžné ceně 659,98 USD). K tabletu navíc získáte limitované slevové kupony a dárky.

Současně bude k dispozici také chytré hodinky Blackview X30 za akční cenu 21,99 USD (cca 460 Kč – sleva 56 %).

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Předpovědi 2026: Apple iFold, chytré brýle, extrémní baterie

💡ANKETA: Kterého AI chatbota používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat