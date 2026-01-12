Chytré tablety se roky snaží nabídnout větší displeje a vyšší výkon, ale v reálném světě často selhávají — jsou křehké, náchylné na prach, vodu a nevhodné pro náročnější prostředí. Novinka Blackview MEGA 12 s tímto kompromisem končí. Tento tablet spojuje špičkovou odolnost, produktivitu na úrovni PC, impozantní displej i výkon, jaký v kategorii tabletů nemá obdoby.
Blackview MEGA 12 je nejodolnější tablet
Blackview MEGA 12 se stává prvním chytrým tabletem na světě s certifikací IP69K, která garantuje plnou ochranu proti vodě i prachu. Zvládne ponor do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut, vysokotlaké vodní paprsky o síle 100 barů, i výkyvy teploty až do 85 °C. Využít ho tak můžete nejen v kanceláři, ale i v kuchyni, koupelně, na stavbě či v přírodě. Přitom si tablet zachovává štíhlý profil – pouhých 8,2 mm tloušťky a hmotnost 690 g.
12,2″ 2.4K displej s ohromujícím poměrem obrazovky k tělu
Displej tabletu MEGA 12 je navržen pro maximální ponoření do obsahu. S úhlopříčkou 12,2 palce a rozlišením 2.4K nabízí 94,2% poměr obrazovky k tělu – přibližně o 7 % více využitelné plochy než běžné tablety. Technologie 120Hz Smart Refresh Rate zajišťuje plynulé scrollování a dotykovou odezvu. Nechybí ani Widevine L1 pro streamování ve Full HD kvalitě na Netflixu či Disney+ a čtyři Smart-K Box reproduktory pro maximální audiovizuální zážitek.
Práce jako na počítači: Režim PC Mode 3.0 a bohaté příslušenství
S novým režimem PC Mode 3.0 se MEGA 12 mění v plnohodnotnou pracovní stanici. Funkce Split Screen 2.0 umožňuje multitasking na úrovni klasického počítače. Předinstalovaný WPS Office zvládne úpravy dokumentů, tabulek i prezentací, zatímco Notebook 2.0 umožní kreslit, diktovat poznámky a vkládat obrázky. V balení najdete zdarma magnetickou klávesnici, myš, stylus, sluchátka i tvrzené sklo — vše připraveno k okamžitému použití.
50MP kamera Samsung® JN1 pro práci i zábavu
Tablet je vybaven špičkovým 50MP fotoaparátem Samsung® JN1, který je ideální pro skenování dokumentů, pořizování studijních materiálů i běžné fotografování. K tomu přidává 13MP přední kameru pro jasnější videohovory. Nechybí podpora 2K videa, Google Lens pro překlady a rozpoznávání objektů či nástroj ImageX pro snadné úpravy fotografií s pomocí umělé inteligence.
Výkon bez kompromisů: 4nm 5G čip Dimensity 7200
Srdcem MEGA 12 je výkonný čip MediaTek Dimensity 7200 vyráběný 4nm technologií, doplněný až o 48 GB RAM (včetně rozšíření), 512 GB úložištěm UFS 3.1, WiFi 6E a výkonným chlazením. To vše zajišťuje plynulý multitasking i náročné operace. Baterie o kapacitě 10 000 mAh slibuje až 23% prodloužení výdrže, přičemž 55W rychlonabíjení minimalizuje prostoje.
DokeOS_P 5.0 a Android 16: Nová úroveň chytrého systému
MEGA 12 běží na systému DokeOS_P 5.0 postaveném na Androidu 16, který přináší Doke AI 2.0 — kombinaci DeepSeek-R1, ChatGPT-4o mini a Gemini 2.0 Flash. Díky tomu můžete využívat AI nástroje pro psaní, úpravu fotek, tvorbu videí i generování hudby. Systém je plynulejší, bezpečnější a přizpůsobitelnější než kdy dřív.
K dispozici jsou duální 5G SIM, NFC, Bluetooth 5.3, 5v1 navigace a tříletá softwarová podpora.
Cena a dostupnost: Nečekaně výhodná nabídka
Blackview MEGA 12 bude k dispozici od 12. ledna na oficiálním Blackview Global Store na AliExpressu. V rámci globálního uvedení jej pořídíte za zaváděcí cenu 299,99 USD (zhruba 6 300 Kč, sleva 55 % oproti běžné ceně 659,98 USD). K tabletu navíc získáte limitované slevové kupony a dárky.
Současně bude k dispozici také chytré hodinky Blackview X30 za akční cenu 21,99 USD (cca 460 Kč – sleva 56 %).
