Nová značka RugOne od Ulefone opráší vyměnitelné baterie
2025-09-07T22:00:52+02:00
• 7. 9. 2025#Android #Smartphony

RugOne Xever 7 Pro | Zdroj: GSMArena

Berlínského veletrhu IFA využila čínská firma Ulefone, která kromě jiného přijela představit zbrusu novou mobilní značku RugOne. Samotný název byl poskládán ze dvou slov Rugged (robustní) a Top One (špičkový). Vyhlížet můžeme prémiové telefony se zvýšenou odolností, minimálním dopadem na ekologii nebo maximálně uživatelsky opravitelné. První série Xever 7 zahrnuje zatím dva zástupce.

Dobrý pokus

Model Xever 7 Pro disponuje 6,67palcovým AMOLED displejem s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Místo uprostřed zaujímá 32MPX selfie kamerka. Pohonnou jednotku tvoří čipová sada Dimensity 7025 od MediaTeku, 12GB operační paměť RAM vedle 512GB interního úložiště. Navíc nechybí ani slot pro až 2TB paměťovou microSD kartu.

rugone xever 7 pro 7 1000x562x rugone xever 7 pro 2 1000x562x

rugone xever 7 pro 3 1000x670x rugone xever 7 pro 4 1000x562x

RugOne Xever 7 Pro | Zdroj: GSMArena

V podstatě to nejzajímavější se odehrává u bateriového článku o velikosti 5 500 mAh. K dispozici je technologie rychlého 18W nabíjení a hlavně baterii lze vyměnit uživatelem, aniž byste zařízení museli vypnout. Po dobu 3 minut vše řídí 80mAh baterie integrovaná u základní desky.

Záda jsou osazena dvěma objektivy fotoaparátu (64 + 50 MPx) a termokamerou od známé společnosti FLIR. Operační systém Android 15 dostane celkem 3 hlavní aktualizace. Konstrukce dosáhla na tři certifikace odolnosti (IP68, IP69K, MIL-STD-810H).

Výpis výbavy uzavírá podpora eSIM, boční snímač otisků prstů, jedno přizpůsobitelné tlačítko, 3,5mm audio jack či praktická svítilna. Variantu s přívlastkem Pro ještě doprovodí základní zástupce, kterému bude chybět zadní termokamera. Obchodníci sice budou nabízet dvě barevné verze, ale cenovky a dostupnost zjistíme až později.

rugone xever 7 pro 5 1387x1300x rugone xever 7 pro 6 1379x1299x

RugOne Xever 7 Pro | Zdroj: GSMArena

Zdroj: gsmarena.com

