WhatsApp dostane vylepšené mazání historie

Vývojáři aplikace WhatsApp se asi začínají více soustřeďovat na upřesňování funkcí, nebo spíše nabídnutí podrobnějších možností. Aktuálně se připravuje nová kategorie Periferie v sekci připojených zařízení. Také se ale připravuje podrobnější mazání historie chatu.
WhatsApp zavede novou kategorii nazvanou Prefirie
Více možností
Novinku se podařilo objevit v beta verzi pro iOS, ale připravuje se také pro Android. Konkrétně jde o změnu možností kolem mazání historie. Stabilní verze má velmi prosté prostředí, kde si můžete zvolit, jestli se mají smazat i všechny multimediální či jiné soubory. Nová varianta nabídne více možností.
Jak můžete vidět na obrázku níže, po kliknutí na smazání historie se zobrazí nabídka se třemi možnostmi, kde u každé je navíc uvedeno, kolik dat je obsaženo. Nejzajímavější je právě možnost mazání mediálních souborů. Po kliknutí se dostanete do další sekce, kde si můžete vybrat, jaký typ souborů se má smazat. I zde je vidět velikost dat.
Takto jednoduše bude možné poměrně rychle a efektivně uvolnit místo. Zatím ale neumíme odhadnout, kdy budou toto rozšíření k dispozici.
