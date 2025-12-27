Neomezená data a volání s trvalou slevou: Přehled nabídky tarifů BezLimitu KOMERČNÍ ČLÁNEK

27. 12. 2025

Poptávka po mobilních službách bez restrikcí neustále roste. Aktuální nabídka na trhu reaguje na tento trend představením řady tarifů „BezLimitu“, které kombinují neomezená data, volání a SMS s modelem trvalých slev. Tyto tarify cílí na uživatele s různými nároky na rychlost připojení a přinášejí i doplňkové služby v oblasti bezpečnosti.

Základní tarify s důrazem na poměr ceny a výkonu

Základem nabídky jsou tři varianty tarifů – M, L a XL – které sdílejí klíčové charakteristiky: kompletně neomezenou komunikaci v rámci ČR a integrované mobilní zabezpečení Cyberwall. Hlavním rozlišovacím parametrem je rychlost datového přenosu, která definuje koncovou cenu po aplikaci trvalé slevy.

Vstupní variantou je BezLimitu M s rychlostí 8 Mb/s. Tento tarif nabízí nejvýraznější slevu ve výši 32 %, čímž se měsíční paušál ustálil na částce 544 Kč. Pro náročnější uživatele je k dispozici varianta L (15 Mb/s za 798 Kč) a nejvyšší verze XL (30 Mb/s za 990 Kč).

Varianty Extra pro zájemce o nový hardware

Pro zákazníky, kteří plánují obměnu mobilního telefonu, je určena řada „BezLimitu Extra“. Tyto tarify nabízejí oproti standardním verzím mírně navýšené rychlosti (10, 20 a 50 Mb/s). Navíc mají dotaci na nákup nového zařízení.

Nejvyšší model, BezLimitu XL Extra, poskytuje rychlost 50 Mb/s a slevu na telefon až 6 000 Kč při měsíční platbě 1 092 Kč. I u těchto tarifů platí garance slevy z původní ceníkové ceny napořád. Součástí všech zmíněných balíčků je také možnost „Roaming na den“ mimo EU a funkce pětinásobného zrychlení internetu na maximum v případě potřeby.

Pro detailní informace o jednotlivých rychlostech a podmínkách slev je vhodné navštívit oficiální stránky poskytovatele.

