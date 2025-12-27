Poptávka po mobilních službách bez restrikcí neustále roste. Aktuální nabídka na trhu reaguje na tento trend představením řady tarifů „BezLimitu“, které kombinují neomezená data, volání a SMS s modelem trvalých slev. Tyto tarify cílí na uživatele s různými nároky na rychlost připojení a přinášejí i doplňkové služby v oblasti bezpečnosti.
Základní tarify s důrazem na poměr ceny a výkonu
Základem nabídky jsou tři varianty tarifů – M, L a XL – které sdílejí klíčové charakteristiky: kompletně neomezenou komunikaci v rámci ČR a integrované mobilní zabezpečení Cyberwall. Hlavním rozlišovacím parametrem je rychlost datového přenosu, která definuje koncovou cenu po aplikaci trvalé slevy.
Vstupní variantou je BezLimitu M s rychlostí 8 Mb/s. Tento tarif nabízí nejvýraznější slevu ve výši 32 %, čímž se měsíční paušál ustálil na částce 544 Kč. Pro náročnější uživatele je k dispozici varianta L (15 Mb/s za 798 Kč) a nejvyšší verze XL (30 Mb/s za 990 Kč).
Varianty Extra pro zájemce o nový hardware
Pro zákazníky, kteří plánují obměnu mobilního telefonu, je určena řada „BezLimitu Extra“. Tyto tarify nabízejí oproti standardním verzím mírně navýšené rychlosti (10, 20 a 50 Mb/s). Navíc mají dotaci na nákup nového zařízení.
Nejvyšší model, BezLimitu XL Extra, poskytuje rychlost 50 Mb/s a slevu na telefon až 6 000 Kč při měsíční platbě 1 092 Kč. I u těchto tarifů platí garance slevy z původní ceníkové ceny napořád. Součástí všech zmíněných balíčků je také možnost „Roaming na den“ mimo EU a funkce pětinásobného zrychlení internetu na maximum v případě potřeby.
