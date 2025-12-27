WhatsApp zavede novou kategorii nazvanou Prefirie

WhatsApp zavede novou kategorii nazvanou Prefirie2025-12-26T19:05:40+01:00
• 27. 12. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekománie

Dlouhou dobu jsme nemohli používat WhatsApp účet na více zařízeních, ale naštěstí se to změnilo, byť to stále není neomezené. I tak zde máme například i aplikaci pro hodinky. Vývojáři nyní pracují na opravě nežádoucího chování, nebo spíše vlastnosti aktuální verze.

Periferie

Pakliže používáte i aplikaci pro hodinky, tak zde není jednoduchá možnost, jak je odpojit od svého WhatsApp účtu. Ve své podstatě je nutné aplikaci z hodinek smazat, což je sice komplikace, ale dá se s tím pracovat. Horší je, že o spárovaných hodinkách nic nevíte, respektive nejsou uvedeny v seznamu spárovaných zařízení. Zde máte třeba počítač, prohlížeč, tablet, ale hodinky nikoliv. To je celkem problém, jelikož někdo může za vašimi zády spárovat váš účet se svými hodinkami a tak vás sledovat.

Právě na řešení tohoto bezpečnostního problému se nyní pracuje. Beta verze pro iOS obsahuje novou kategorii, která dostala označení Periferie. Zde se právě budou zobrazovat například spárované hodinky. Nebude se jednat ale o běžný seznam. Po kliknutí na ně se zobrazí nabídka, kde se dozvíte například poslední využití, ale hlavně zde bude možnost pro zrušení párování. Nebude tak nutné mazat aplikaci z hodinek.

whatsapp peripherals 4bd7bf 1800x1274x

Zdroj: wabetainfo

Jedná se sice o drobné rozšíření, ale z bezpečnostního hlediska je velmi důležité. Každý by měl totiž vědět, kde všude je jeho účet. Zatím ale nevíme, kdy se funkce dostane do stabilní verze aplikace.

Zdroje: wabetainfo.com, 9to5mac.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vzali mi telefon a zakázali fotit: Exkluzivní reportáž z útrob Honoru

💡ANKETA: Jakým způsobem nejčastěji odemykáte svůj telefon?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni
Satechi
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat