WhatsApp zavede novou kategorii nazvanou Prefirie

Zdroj: Dotekománie
Dlouhou dobu jsme nemohli používat WhatsApp účet na více zařízeních, ale naštěstí se to změnilo, byť to stále není neomezené. I tak zde máme například i aplikaci pro hodinky. Vývojáři nyní pracují na opravě nežádoucího chování, nebo spíše vlastnosti aktuální verze.
Periferie
Pakliže používáte i aplikaci pro hodinky, tak zde není jednoduchá možnost, jak je odpojit od svého WhatsApp účtu. Ve své podstatě je nutné aplikaci z hodinek smazat, což je sice komplikace, ale dá se s tím pracovat. Horší je, že o spárovaných hodinkách nic nevíte, respektive nejsou uvedeny v seznamu spárovaných zařízení. Zde máte třeba počítač, prohlížeč, tablet, ale hodinky nikoliv. To je celkem problém, jelikož někdo může za vašimi zády spárovat váš účet se svými hodinkami a tak vás sledovat.
Právě na řešení tohoto bezpečnostního problému se nyní pracuje. Beta verze pro iOS obsahuje novou kategorii, která dostala označení Periferie. Zde se právě budou zobrazovat například spárované hodinky. Nebude se jednat ale o běžný seznam. Po kliknutí na ně se zobrazí nabídka, kde se dozvíte například poslední využití, ale hlavně zde bude možnost pro zrušení párování. Nebude tak nutné mazat aplikaci z hodinek.
Jedná se sice o drobné rozšíření, ale z bezpečnostního hlediska je velmi důležité. Každý by měl totiž vědět, kde všude je jeho účet. Zatím ale nevíme, kdy se funkce dostane do stabilní verze aplikace.
Zdroje: wabetainfo.com, 9to5mac.com
