Realme Pad se dočká 3. generace už v lednu

• 27. 12. 2025#Android #Ostatní

Realme Pad 3 | Zdroj: GSMArena

Čínská společnost Realme má už na začátek příštího roku připravenou tiskovou konferenci, kde dojde k oficiálnímu představení hned několika novinek. Mezi nimi bude odhalen i teprve dnes uniklý tablet nesoucí název Pad 3, který nahradí svého předchůdce z července roku 2023. Zařízení dorazí s nálepkou cenově dostupného přírůstku a mělo by být primárně určeno pro studenty.

Průměr co uspokojí

Přední stranu údajně zabere 11,6palcový LCD displej, ke kterému připojí 2,8K rozlišení a maximální jas 500 nitů. Videohovory půjdou vyřídit pomocí 8MPx kamerky v čele. Součástí hardwarové části se stane čipová sada Dimensity 7300 Max od MediaTeku, 8GB operační paměť RAM po boku dvou variant velikosti interního úložiště (128/256 GB).

realme pad 3 3 897x463x realme pad 3 2 884x910x

Realme Pad 3 | Zdroj: Fonearena

Velmi výraznou aktualizací projde bateriový článek, jehož kapacita vzroste na hranici 12 200 mAh a ještě přinese technologii rychlého 45W nabíjení. Případní zájemci také dostanou na výběr mezi dvěma síťovými variantami Wi-Fi a Wi-Fi + 5G. Seznam specifikací uzavře hlavní 8MPx objektiv fotoaparátu nebo dvě barevné možnosti (černá, zlatá).

Čínský výrobce chystá příslušenství k dokoupení v podobě bezdrátové klávesnice a dotykového pera. Nakonec akce pro média proběhne již v úterý 6. ledna 2026, kdy zjistíme všechny klíčové podrobnosti.

Zdroje: fonearena.com, gizmochina.com, gsmarena.com

Vzali mi telefon a zakázali fotit: Exkluzivní reportáž z útrob Honoru

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

