Realme Pad se dočká 3. generace už v lednu

Realme Pad 3 | Zdroj: GSMArena
Čínská společnost Realme má už na začátek příštího roku připravenou tiskovou konferenci, kde dojde k oficiálnímu představení hned několika novinek. Mezi nimi bude odhalen i teprve dnes uniklý tablet nesoucí název Pad 3, který nahradí svého předchůdce z července roku 2023. Zařízení dorazí s nálepkou cenově dostupného přírůstku a mělo by být primárně určeno pro studenty.
Průměr co uspokojí
Přední stranu údajně zabere 11,6palcový LCD displej, ke kterému připojí 2,8K rozlišení a maximální jas 500 nitů. Videohovory půjdou vyřídit pomocí 8MPx kamerky v čele. Součástí hardwarové části se stane čipová sada Dimensity 7300 Max od MediaTeku, 8GB operační paměť RAM po boku dvou variant velikosti interního úložiště (128/256 GB).
Velmi výraznou aktualizací projde bateriový článek, jehož kapacita vzroste na hranici 12 200 mAh a ještě přinese technologii rychlého 45W nabíjení. Případní zájemci také dostanou na výběr mezi dvěma síťovými variantami Wi-Fi a Wi-Fi + 5G. Seznam specifikací uzavře hlavní 8MPx objektiv fotoaparátu nebo dvě barevné možnosti (černá, zlatá).
Čínský výrobce chystá příslušenství k dokoupení v podobě bezdrátové klávesnice a dotykového pera. Nakonec akce pro média proběhne již v úterý 6. ledna 2026, kdy zjistíme všechny klíčové podrobnosti.
Zdroje: fonearena.com, gizmochina.com, gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře