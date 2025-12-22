Aktuální slevová akce na největším českém e-shopu se zaměřila na segment přenosné elektroniky. V rámci akce Alza Dny lze nyní pořídit tablety s operačním systémem Android za zvýhodněné ceny. Nabídka pokrývá celé spektrum trhu, od základních modelů pro nenáročné uživatele a děti, přes odolná zařízení do terénu, až po prémiové modely vhodné pro profesionální práci a grafiku. Níže přinášíme výběr nejzajímavějších nabídek rozdělených dle cenových kategorií.
Tablety do 5000 Kč
V této cenové hladině se nacházejí zařízení ideální pro konzumaci multimediálního obsahu, prohlížení webu nebo jako první tablet pro školáky. Aktuální slevy zde dosahují velmi vysokých hodnot, přičemž nejvýraznější cenový pokles zaznamenal model od Lenova. Uživatelé v této kategorii ocení především poměr cena/výkon.
- Acer Iconia Tab V11 (-10 %)
- Doogee U11 Pro Wi-Fi 6GB/256GB (-15 %)
- Lenovo Tab M10 Plus (3rd) (-52 %)
- Samsung Galaxy Tab A9+ Wifi 6GB/128GB (-5 %)
Tablety od 5001 do 8000 Kč
Střední třída tabletů nabízí vyvážený výkon a často i specifické vlastnosti, jako je zvýšená odolnost. V aktuálním výběru dominují právě odolné tablety značek Doogee, Blackview či UleFone, které jsou vhodné do náročnějšího prostředí, ale nechybí ani osvědčená klasika od Samsungu s podporou 5G sítí.
- Samsung Galaxy Tab A11+ 5G 6GB/128GB (-12 %)
- Doogee E3+ LTE 8GB/256GB (-15 %)
- Blackview Active 8 Pro 8GB/256GB (-10 %)
- UleFone Armor Pad 2 8GB/256GB (-10 %)
Tablety od 8001 do 14000 Kč
Tato kategorie cílí na náročnější uživatele, kteří vyžadují vyšší výkon pro multitasking nebo práci s dotykovým perem. Slevy se dotkly oblíbených „Fan Edition“ a „Lite“ verzí prémiových řad Samsungu, které často přebírají klíčové funkce vlajkových lodí. Součástí výběru jsou i vysoce výkonné odolné modely s velkou pamětí RAM.
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite Wifi 6GB/128GB Gray + dotykové pero (-13 %)
- Samsung Galaxy Tab S10 FE 8GB/128GB Blue + dotykové pero (-6 %)
- Blackview ACTIVE 10 Pro 12GB/256GB (-10 %)
- UleFone Armor Pad 4 Ultra 5G (-10 %)
Tablety nad 14 000 Kč
Nejvyšší segment tabletů představuje to nejlepší, co současný trh nabízí. Zařízení v této kategorii jsou přímou konkurencí notebooků, nabízejí špičkové displeje, vysoký výpočetní výkon a pokročilou integraci dotykového pera. V rámci Alza Dnů lze na těchto prémiových modelech ušetřit až 20 %, což u zařízení s vyšší cenovkou představuje úsporu v řádu tisíců korun.
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G 12GB/256GB Gray + dotykové pero (-12 %)
- Samsung Galaxy Tab S11 12GB/128GB Silver + dotykové pero (-16 %)
- Samsung Galaxy Tab S10+ 5G 12GB/256GB Moonstone Blue + dotykové pero (-20 %)
- Samsung Galaxy Tab S10+ 5G 12GB/256GB Platinum Silver + dotykové pero (-20 %)
