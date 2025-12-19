Moderní herní tituly kladou stále vyšší nároky na hardware, a ať už jste příležitostný hráč, nebo e-sportový nadšenec, kvalitní stroj je základem úspěchu. Aktuální slevová akce na Alza.cz přináší zajímavé příležitosti k upgradu vybavení napříč všemi cenovými kategoriemi. Podívali jsme se na nejzajímavější modely, které lze momentálně pořídit za zvýhodněné ceny.
Nejlepší herní notebooky do 20 000 Kč
Vstupní brána do světa gamingu nemusí být drahá. V této kategorii naleznete stroje, které si poradí s populárními online tituly jako Fortnite, League of Legends nebo Counter-Strike 2 ve Full HD rozlišení. Jde o ideální volbu pro studenty a začínající hráče, kteří hledají poměr cena/výkon.
- VICTUS by HP 15-fa2703nc Mica Silver (-10 %)
- Acer Nitro V 15 Black (ANV15-52-51UL) (-10 %)
- ASUS TUF Gaming A15 FA506NC-HN038 Graphite Black (-10 %)
Nejlepší herní notebooky do 30 000 Kč
Střední třída notebooků již nabízí vyšší obnovovací frekvence displejů a výkonnější grafické karty, které zvládnou i novější AAA tituly na střední až vysoké detaily. V této cenové hladině dominují značky jako Lenovo a Acer, které nabízejí robustní chlazení a moderní design.
- Lenovo LOQ Essential 15IRX11 Luna Grey (-10 %)
- Herní notebook Lenovo LOQ 15IRX10 Luna Grey (-10 %)
- Acer Nitro V 15 Black (ANV15-52-97LA) (-15 %)
Nejlepší herní notebooky do 40 000 Kč
Pokud hledáte stroj, který vydrží morálně aktuální několik let a poradí si s ray-tracingem, je třeba se podívat do této kategorie. Zde již často naleznete kovové šasi, prémiové displeje s věrným podáním barev a bonusy v podobě předplatného Xbox Game Pass.
- ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8012W Jaeger Gray kovový (Xbox Game Pass na 3 měsíce) (-24 %)
- Lenovo Legion Slim 5 16AHP9 Luna Grey kovový + podložka pod myš (-10 %)
- Acer Nitro V 15 Black (ANV15-52-79LG) (-20 %)
Nejlepší herní notebooky do 50 000 Kč
Pro náročné hráče, kteří nechtějí dělat kompromisy. V této kategorii se setkáváme s řadami jako Predator nebo ROG Strix, které jsou synonymem pro maximální výkon, pokročilé chlazení a často i podporu AI funkcí pro optimalizaci herního zážitku.
- Acer Predator Helios Neo 16 AI Abyssal Black kovový (PHN16-73-93PW) (-19 %)
- ASUS ROG Strix G16 G614PM-S5018 Eclipse Gray (-15 %)
- ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8015W Jaeger Gray kovový (Xbox Game Pass na 3 měsíce) (-20 %)
Nejlepší herní notebooky nad 50 000 Kč
Absolutní špička na trhu. Tyto notebooky často nahrazují výkonné stolní počítače. Nabízejí nejnovější generace grafických karet, špičkové displeje (často OLED nebo Mini-LED) a prémiové celokovové zpracování. Ideální pro tvůrce obsahu a hard-core gamery.
- MSI Stealth A16 AI+ A3XWIG-030CZ celokovový (-25 %)
- ASUS ROG Strix G16 G615LW-NEBULA054 Eclipse Gray kovový (-20 %)
- ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LX-NEBULA011X Off Black (-13 %)
