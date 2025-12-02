Instagram zřejmě razantně omezí hashtagy

Zdroj: Dotekomanie.cz
Slovo hashtag je sice dnes zažité, ale ve své podstatě se jedná o klíčová slova, která můžete přidat k příspěvku na sociální síti se znakem #. Díky tomu jste mohli vylepšit viditelnost příspěvku, případně ho zacílit na nějaké konkrétní téma. Jde ale vidět, že v poslední době mají příspěvky více hashtagů než je samotný obsah. Instagram asi zavede podstatnou změnu.
Konec éry hashtagů?
Instagram představil hashtagy v roce 2011 a od té doby došlo k mnoha změnám. Dnes tato sociální síť se spíše zaměřuje na videa, ale i tak příspěvky stále podporuje, jen už nejsou tak moc v popředí. I tak sem tam společnost provede nějakou změnu. Nyní testuje poměrně razantní omezení hashtagů.
Dle dostupných informací dojde k omezení na 3 hashtagy u příspěvku. Aktuálně aplikace v některých případech vrací jen chybovou hlášku, že nelze vložit více jak tři hashtagy, ale jen u vybraných uživatelů.
Sice se může jednat o drobnost, ale Instagram jen tak něco neomezí bez náhrady nebo jiného řešení. Zřejmě bude více využívat jiné metriky a AI pro zacílení na publikum. Ostatně hashtagy se spíše zneužívaly, jelikož u příspěvků byly i takové, které vůbec nesouvisely s obsahem.
