Gmail nasazuje bič na e-mailové newslettery

Již jsme vás informovali, že Google zavádí do Gmail lepší správu odběrů, ale samotné nasazení je postupné. Nyní to ale vypadá na plné rozšíření této funkce.
Google vylepšuje třídění e-mailů, Gmail přinese nové složky pro faktury a cestování
Správa odběry
Nejedná se tedy ani tak o novinku, ale spíše konečně rozšíření slíbené funkce. Konkrétně ve webovém Gmailu na vás vyskočí upozornění, že byla přidána nová sekce. Ta slouží na správu odběrů, tedy newsletterů. To není spam, spíše pravidelnější vyžádaná pošta. I tak její zrušení nebo odhlášení nemusí být zrovna nejjednodušší.
Google v tomto případě asi zapojil i AI a další metody, jelikož v samotné složce nejsou jen uvedeny samotné zdroje, ale rovnou se zde nabízí tlačítko pro odhlášení z odběru. Stačí tedy kliknout a Google se postará o zbytek. Pokud zde ale není taková podpora, tak jste jednoduše přeneseni na stránku zdroje, kde musíte učinit odhlášení manuálně.
U každého odběru vidíte, z jaké e-mailové adresy máte příchozí poštu a také je zde uvedena frekvence. Jedná se o celkem zajímavé pomocníka. V mobilní aplikaci ale stále nevidíme tuto sekci, takže se musíme spolehnout zatím jen na webové rozhraní.
