O2 také nasazuje adventní kalendář ve své aplikaci

Zdroj: O2
Nedávno jsme vás informovali o rozšíření vánoční akce u mobilního operátora T-Mobile, respektive že do své aplikace nasazuje adventní kalendář. Dokonce jsou obsaženy i zajímavé soutěže. Nyní přichází O2 se svou vlastní variantou.
Adventní kalendář v Moje O2
Stejně jako u konkurence, i v adventním kalendáři od Moje O2 budou soutěže. Konkrétně společnost zmiňuje, že klienti budou moci vyhrát iPhone Air, Samsung S25 nebo Xiaomi 15T. Zapojení je ale podmíněno otevíráním jednotlivých políček v kalendáři, za což uživatelé dostanou zlaťáky. Ty následně mohou využít při zapojení do soutěže.
„Chceme našim zákazníkům v tomto výjimečném období roku udělat radost. Každý den na ně po otevření příslušného okénka čeká nové překvapení, které potěší a zpříjemní vánoční čas,“ vysvětluje Dana Tomášková, ředitelka digitálních služeb v O2
Co se týče samotných políček v adventním kalendáři v aplikaci Moje O2, nabídnou se nejrůznější slevy na telefony, příslušenství a další zařízení či audioknihy a e-knihy z O2 knihovny. Budou zde ale i výhody, jen tedy O2 neprozradilo jaké, takže to bude takové menší překvapení.
Aktivace dárku a získávání zlaťáků bude možná do 31. prosince. Slevy a výhody jde následně uplatnit až do 18. ledna v e-shopu či kamenné prodejně.
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Test Tesla Model Y Performance
Nově v českých obchodech – Edge, King Kong, Pura
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře