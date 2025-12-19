iPhone Air 2 by mohl přijít s dvěma zadními fotoaparáty

iPhone Air 2 by mohl přijít s dvěma zadními fotoaparáty2025-12-19T16:00:07+01:00
• 19. 12. 2025#iOS #Smartphony

Zdroj: ShiftDelete

Zdá se, že by mohla druhá generace „tenkého“ mobilního telefonu iPhone dorazit na trh se dvěma zadními fotoaparáty. Alespoň to tedy tvrdí poslední spekulace. Po nízkých prodejích bude chtít Apple s modelem Air 2 zazářit.

Druhý fotoaparát i nižší cena

Po slabším zájmu o první generací tenkého iPhonu Air se cupertinská společnost podle nejnovějších informací chystá na jeho vylepšení a další příchod na trh. Druhá generace, pravděpodobně označovaná jako iPhone Air 2, by měla přijít s druhý zadním fotoaparátem i nižší cenou.

Nově dorazí s ultraširokým objektivem, který by přiblížil Air k standardním iPhonům a rozhodně potěšil velké množství uživatelů. Cena by pak mohla klesnout z původních 999 dolarů (na americkém trhu) na asi 899 dolarů. Právě ona totiž, vypadá to, zapříčinila tak nízké prodeje, jenž dokonce odradily čínskou konkurenci.

iphone air 2 rumor 1 800x533x

Zdroj: GIZGUIDE

Příchod druhé generace iPhonu Air se v tuto chvíli očekává až na jaře roku 2027. Americký technologický gigant by tak měl mít více než dost času na jeho vyladění. Mimo druhého fotoaparátu a atraktivnější ceny by se mohla přidat i větší baterie a novější čip. Stále se však jedná pouze o spekulace, jelikož k představení máme ještě opravdu daleko.

Zdroj: gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Google hacknul Apple? Android má konečně funkční AirDrop i pro iPhone!

💡ANKETA: Jaký režim zobrazení na telefonu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Satechi
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat