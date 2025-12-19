iPhone Air 2 by mohl přijít s dvěma zadními fotoaparáty

Zdroj: ShiftDelete
Zdá se, že by mohla druhá generace „tenkého“ mobilního telefonu iPhone dorazit na trh se dvěma zadními fotoaparáty. Alespoň to tedy tvrdí poslední spekulace. Po nízkých prodejích bude chtít Apple s modelem Air 2 zazářit.
Druhý fotoaparát i nižší cena
Po slabším zájmu o první generací tenkého iPhonu Air se cupertinská společnost podle nejnovějších informací chystá na jeho vylepšení a další příchod na trh. Druhá generace, pravděpodobně označovaná jako iPhone Air 2, by měla přijít s druhý zadním fotoaparátem i nižší cenou.
Nově dorazí s ultraširokým objektivem, který by přiblížil Air k standardním iPhonům a rozhodně potěšil velké množství uživatelů. Cena by pak mohla klesnout z původních 999 dolarů (na americkém trhu) na asi 899 dolarů. Právě ona totiž, vypadá to, zapříčinila tak nízké prodeje, jenž dokonce odradily čínskou konkurenci.
Příchod druhé generace iPhonu Air se v tuto chvíli očekává až na jaře roku 2027. Americký technologický gigant by tak měl mít více než dost času na jeho vyladění. Mimo druhého fotoaparátu a atraktivnější ceny by se mohla přidat i větší baterie a novější čip. Stále se však jedná pouze o spekulace, jelikož k představení máme ještě opravdu daleko.
