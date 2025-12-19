Samsung posílá do slev chytré hodiny. Galaxy Watch8 jsou za pouhých 6 990 Kč KOMERČNÍ ČLÁNEK

Samsung posílá do slev chytré hodiny. Galaxy Watch8 jsou za pouhých 6 990 Kč2025-12-19T15:19:59+01:00
• 19. 12. 2025#Android #Příslušenství

Blíží se poslední možnost ulovit parádní doplňky za ty nejlepší ceny. V Mobil Pohotovosti teď najdete celou řadu chytrých hodinek od Samsungu extrémně levně, a to i nejnovější model Galaxy Watch Ultra (2025), který spadl na pouhých 13 290 Kč. Díky garanci máte navíc jistotu, že se hodinky doručí do Vánoc, a pokud preferujete osobní návštěvu, i pobočky zůstávají otevřené až do 24. prosince.

Nejlepší vánoční dárky

Chytré hodinky jsou bezesporu nejlepší parťák pro většinu novoročních předsevzetí. Hlídají vaše zdraví, analyzují spánek, pomáhají při hubnutí a dávají vám všeobecný přehled o tom, co se ve vašem těle děje.

Galaxy Watch Ultra (2025) jsou navíc nejodolnější a nejvybavenější hodinky, které Samsung nabízí. Spolehnout se s nimi můžete na maximální výdrž, a ještě přesnější měření vašeho zdraví a spánku, takže se z nich stává perfektní pomocník.

Pro ty, kteří preferují elegantnější vzhled, jsou tu Galaxy Watch8 a Watch8 Classic. Oba modely přinášejí moderní design, detailní sledování zdraví a spánku i plynulý chod. Classic verze navíc přidává mnohými oblíbenou otočnou lunetu pro jednodušší používání.

Za skvělé ceny teď ale nenajdete jen chytré hodinky, ale i další příslušenství od Samsungu. Chytrý prsten Galaxy Ring padl až do 35% slevy a ve stejně atraktivní akci najdete i sluchátka Galaxy Buds. A ať už vyberete kterýkoli model, v Mobil Pohotovosti máte jistotu, že dorazí včas díky garanci dodání do Vánoc. Pokud však preferujete osobní odběr, pobočky zůstávají otevřené až do 24. prosince. Díky tomu vyřešíte dárky i v úplném finiši.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Google hacknul Apple? Android má konečně funkční AirDrop i pro iPhone!

💡ANKETA: Jaký režim zobrazení na telefonu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Satechi
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat