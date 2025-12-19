Apple připravuje nový AirTag, přijde s přesnějším sledováním a novým čipem. Chystá se také nový HomePod mini

Apple AirTag | Zdroj: Apple
Apple chystá aktualizaci dvou populárních produktů pro chytrou domácnost a lokalizaci – AirTag a HomePod mini. Zatímco nové funkce AirTagu cílí na přesnost a praktičnost, aktualizace HomePodu mini bude spíše technická. Přesto oba produkty ukazují, že Apple plánuje své ekosystémy dále rozvíjet.
AirTag nové generace dorazí už příští rok
Apple měl podle dřívějších plánů představit nový AirTag už letos, ale uvedení bylo nakonec odloženo na první polovinu příštího oku. I přesto se o chystané verzi ví už teď několik zajímavých detailů. Nový AirTag by měl nabídnout vylepšený proces párování, přesnější lokalizaci a novinku v podobě detailního zobrazení stavu baterie.
Další chystaná funkce s názvem Improved Moving by měla umožnit sledování přesné polohy AirTagu i během pohybu, což je zásadní zlepšení oproti současné verzi, která může mít s pohybujícím se objektem problémy. Apple údajně pracuje i na funkci, která zlepší přesnost sledování v přeplněných nebo rušných místech, kde může veliké množství okolních rušivých signálů z jiných zařízení komplikovat lokalizaci.
Zatím není jisté, které z nových funkcí budou dostupné i pro původní AirTag formou softwarové aktualizace. Vylepšená funkce lokalizace ale pravděpodobně bude vyžadovat novější UWB čip, a tedy zůstane výsadou nové generace.
HomePod mini dostane nový čip, jinak se nezmění
Apple se také chystá aktualizovat HomePod mini, svůj menší chytrý reproduktor představený v roce 2020. Očekávaná změna je ale minimální – nový model dostane pouze výkonnější čip S10, zatímco původní verze využívá starší S5.
Navzdory tomuto upgradu však podle dostupných informací nebude nový HomePod mini podporovat funkce Apple Intelligence, tedy sadu pokročilých AI funkcí, kterou Apple představil minulý rok pro zařízení s nejnovějšími čipy série A17 Pro a M. Reproduktor tak zůstane v oblasti základní chytré domácnosti, nabídne přehrávání hudby a ovládání přes Siri.
Apple reaguje na rostoucí konkurenci
Nový AirTag pravděpodobně přichází jako reakce na konkurenci. Xiaomi údajně připravuje svůj vlastní lokalizační přívěšek, což ukazuje, že trh s tzv. trackery roste a získává pozornost dalších výrobců. Apple tak má příležitost upevnit svou pozici díky technické vyspělosti a propojení v rámci ekosystému iOS.
Zdroj: gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře