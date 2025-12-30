I Realme chystá svůj Power smartphone

Nedávno jsme vás informovali o nových mobilech od společnosti Honor. Série Win se chlubí 10 000mAh bateriemi a dokonce i aktivním chlazením. Mezitím se chystá další pokračování Honor Power, ale jak se ukazuje, i Realme chce nabídnout svůj Power mobil.

Realme Power?

Zatím není jisté, jestli novinka ponese skutečně označení Power, ale u čínských společností není neobvyklé, když si takto propůjčují i názvy. Nový mobil se zatím testuje a jeho označení je RMX5107. Máme dokonce fotografii prototypu, která obsahuje i informace o specifikacích.

Kromě toho, že má tento kousek 256Gb úložiště a operační paměť je o velikosti 12 GB, tak novinka hlavně zaujme kapacitou baterie. I v tomto případě se má nabízet 10 001 mAh. Kromě toho se dozvídáme, že mobil bude mít hmotnost 219 gramů, což jasně nasvědčuje tomu, že i zde bude použita křemíkovo-uhlíková technologie baterií.

Realme 10001mAh 696x1017 696x1017x

Zdroj: 91mobiles

Dříve se ale dočkáme uvedení Realme 16 Pro+, než modelu, který vidíte na obrázku výše. Otázkou je, pro jaké trhy bude dostupný a jestli se vůbec dostane do Evropy.

Zdroj: 91mobiles.com

