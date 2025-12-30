Povánoční výprodej přinesl obří slevy na Apple, Samsung i Xiaomi KOMERČNÍ ČLÁNEK

Povánoční výprodej je jednou z nejlepších příležitostí, jak levně koupit nový telefon, chytré hodinky i nejrůznější příslušenství. Mobil Pohotovost aktuálně vyprodává více než tisícovku produktů a najdou se mezi nimi betsellery za vůbec nejnižší ceny.

Hit výprodeje má Xiaomi i Samsung

Zajímavých kousků je hned několik. Jedním z hlavních hitů je Xiaomi 15T jen za 9 990 Kč (běžně 14 990 Kč) – lépe vybavený telefon v této cenové relaci jen tak nenajdete. Hitem levných telefonů je pak nejlevnější telefon od Samsungu – Galaxy A16 jen za 2 490 Kč (běžně 2 990 Kč).

V Mobil Pohotovosti jsou za vůbec nejlepší ceny telefony Motorola. Nejlevněji tu koupíte například Edge 50 Fusion jen za 3 790 Kč (běžně 4 490 Kč) nebo skvělou Edge 60 Pro, která výrazně zlevnila na 7 589 Kč (z původních 12 990 Kč).

Obsah obrázku území, dálkové ovládání, opuštěné, interiérObsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

iPhone Air výrazně zlevnil

I v nabídce vlajkovek se pořádně zleňovalo. Samsung Galaxy S25 teď koupíte jen za 14 990 Kč (běžně 21 490 Kč) a Google Pixel 10 zlevnil na 16 990 Kč (běžně 18 990 Kč). Slevy ale padly i na Apple a vůbec nejvýrazněji padla cena iPhonu Air, který zlevnil na 25 490 Kč (dříve 29 990 Kč). Levnější je ale třeba i iPhone 16e nebo iPhone 15.

