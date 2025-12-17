Další únik přibližuje Honor Power 2

Honor Power | Zdroj: Honor
Čínská firma Honor má naplánovanou aktualizaci řady Power a chystá se nahradit poslední generaci z dubna letošního roku. Po očekávané sérii Win na řadu dojde nový model s názvem Power 2. Tento telefon bude opět jednoznačně vynikat výdrží baterie. Nejnovější zprávy už naznačují první možné specifikace. Finální podoba zařízení však zatím zůstává nejasná.
Zajímavý nástupce
Zařízení momentálně ukryté pod kódovým označením Saber by mělo získat 6,79palcový displej. Ten nabídne 1,5K rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Zda půjde o avizovaný OLED LTPS, nebo AMOLED, zjistíme asi až v pozdější době. Hardwarová stránka bude postavena na čipové sadě Dimensity 8500 od MediaTeku.
Paměťové konfigurace se můžou pohybovat v podobných rozmezích, jako tomu bylo u předchůdce. To znamená 8/12GB paměť RAM a 256/512GB interní úložiště. Celkovou výdrž má udávat 10 080mAh baterie s technologií rychlého 80W nabíjení. Ovšem bez bezdrátového řešení.
Do seznamu specifikací také nasadí hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu, 16MPx selfie kamerku či platformu MagicOS 10 nad systémem Android 16. Na výběr budou minimálně tři barevné verze (bílá, černá, oranžová) a cenovka po přepočtu by mohla atakovat hranici 6 500 Kč.
Představení pravděpodobně proběhne do startu Jarního festivalu, který v Číně začne 17. února. Do té doby lze vyhlížet další upřesňující informace.
