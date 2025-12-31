Nový Find N6 od Oppo zaujme silnou výbavou

Oppo Find N5 | Zdroj: Oppo1
Poslednímu „foldovému“ zástupci od společnosti Oppo se pomalu chýlí ke konci roční působení v nabídce. Model Find N5 z února 2025 už zanedlouho nahradí mobilní novinka s názvem Find N6, kterou přibližuje známý „leaker“ Digital Chat Station z Číny. Výrobce by podle zveřejněných informací měl připravovat hlavní změny převážně ve vnitřní části telefonu.
Ještě silnější
Chystaný Find N6 si vyslouží stejné LTPO AMOLED displeje, což znamená 8,12palcový panel s 2K rozlišením a 6,62palcový panel s Full HD+ rozlišením. Ani jednomu nebude chybět podpora variabilní obnovovací frekvence až do výše 120 Hz. Hardwarová stránka dostane výkonný procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu.
Dále na pulty obchodů dorazí minimálně dvě paměťové možnosti, kde vedle 1TB interního úložiště postaví 12/16GB operační paměť RAM. Záda údajně ponesou opět tři fotoaparáty, což složí ze snímačů 200 + 50 + 50 MPx. Z každé strany bude ještě připravena 20MPx selfie kamerka s 2MPx multispektrálním objektivem.
Uživatele by mohla zajímat vyšší kapacita baterie, která z původních 5 600 mAh povyroste na rovných 6 000 mAh. Jedna z variant bude podporovat také satelitní komunikaci. Firma do prodeje vypustí tři barevné verze (Deep Black, Titanium, Golden Orange). Pokud dojde k představení až během února, tak můžeme vyhlížet další úniky.
