Nový Find N6 od Oppo zaujme silnou výbavou

• 31. 12. 2025#Android #Smartphony

Oppo Find N5 | Zdroj: Oppo

Poslednímu „foldovému“ zástupci od společnosti Oppo se pomalu chýlí ke konci roční působení v nabídce. Model Find N5 z února 2025 už zanedlouho nahradí mobilní novinka s názvem Find N6, kterou přibližuje známý „leaker“ Digital Chat Station z Číny. Výrobce by podle zveřejněných informací měl připravovat hlavní změny převážně ve vnitřní části telefonu.

Ještě silnější

Chystaný Find N6 si vyslouží stejné LTPO AMOLED displeje, což znamená 8,12palcový panel s 2K rozlišením a 6,62palcový panel s Full HD+ rozlišením. Ani jednomu nebude chybět podpora variabilní obnovovací frekvence až do výše 120 Hz. Hardwarová stránka dostane výkonný procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu.

Oppo Find N6 857x420x

Oppo Find N6 | Zdroj: Gizmochina

Dále na pulty obchodů dorazí minimálně dvě paměťové možnosti, kde vedle 1TB interního úložiště postaví 12/16GB operační paměť RAM. Záda údajně ponesou opět tři fotoaparáty, což složí ze snímačů 200 + 50 + 50 MPx. Z každé strany bude ještě připravena 20MPx selfie kamerka s 2MPx multispektrálním objektivem.

Uživatele by mohla zajímat vyšší kapacita baterie, která z původních 5 600 mAh povyroste na rovných 6 000 mAh. Jedna z variant bude podporovat také satelitní komunikaci. Firma do prodeje vypustí tři barevné verze (Deep Black, Titanium, Golden Orange). Pokud dojde k představení až během února, tak můžeme vyhlížet další úniky.

Zdroje: gsmarena.com, fonearena.com

Martin Jeřábek

VIP 31. 12. 2025, 11:51

Hlavně konečně nebude mít těch 8MP UW kameru

