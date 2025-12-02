Google láká na Android XR událost

Google ve spolupráci s firmami Samsung a Qualcomm připravil novou verzí systému, která dostala označení Android XR. V tuto chvíli je na trhu v omezené míře dostupný jen jeden produkt v podobě náhlavní sestavy Galaxy XR, ale již tehdy bylo přislíbeno, že další zařízení přibydou.
Android XR
Google zveřejnil upoutávku na událost, která se odehraje 8. prosince v 19:00 hodin našeho času. V ní jasně ukazuje, že nepůjde jen o náhlavní soupravu pro VR/AR, ale máme se dočkat i brýlí. Je pravdou, že nedávno byly zachyceny informace o produktu z dílny Samsungu, ale možná se spíše dočkáme jen lehkého ukázní, jako tomu bylo v případě Galaxy XR. Samotné kompletní představení se asi pak odehraje později.
Kromě toho se může jednat o další ukázku Google brýlí, tedy nástupcem původní Google Glass. Firma zřejmě ukáže hlavně integraci Gemini a možnosti využití. Musíme si týden počkat, co si vlastně Google připravil a na co se máme těšit.
Zdroj: droid-life.com
