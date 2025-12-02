Brutální propad cen příslušenství: Slevy až 75 % na MagSafe kryty, powerbanky a tvrzená skla KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 2. 12. 2025#Příslušenství

Období nákupních svátků je v plném proudu a segment mobilního příslušenství není výjimkou. Internetový obchod Mobilprislusenstvi.cz spustil v rámci akce Black Friday výrazné slevy, které v některých kategoriích dosahují až tří čtvrtin původní ceny. Akce se zaměřuje na široké spektrum doplňků, od ochranných prvků pro smartphony Apple a Samsung až po řešení pro nabíjení na cestách.

Ochrana zařízení za zlomek ceny

Nejvýraznější cenové poklesy lze zaznamenat v kategorii ochranných pouzder a tvrzených skel. Pro majitele novějších modelů iPhone jsou připraveny MagSafe kryty se slevou 75 %, což činí z prémiového příslušenství velmi dostupnou záležitost. Významné zlevnění se týká také 5D tvrzených skel typu „Full Glue“ pro starší i novější modely telefonů.

Kryty a pouzdra

Tvrzená skla

Nabíjení a konektivita

Druhou silnou kategorií letošní nabídky jsou externí zdroje energie a kabeláž. V nabídce figurují powerbanky značky VEGER, včetně kompaktních modelů „PlugOn“, které se připojují přímo do konektoru telefonu bez nutnosti kabelu. Slevy se zde pohybují mezi 20 až 32 %.

Datové kabely

Nabíječky

