Období nákupních svátků je v plném proudu a segment mobilního příslušenství není výjimkou. Internetový obchod Mobilprislusenstvi.cz spustil v rámci akce Black Friday výrazné slevy, které v některých kategoriích dosahují až tří čtvrtin původní ceny. Akce se zaměřuje na široké spektrum doplňků, od ochranných prvků pro smartphony Apple a Samsung až po řešení pro nabíjení na cestách.
Ochrana zařízení za zlomek ceny
Nejvýraznější cenové poklesy lze zaznamenat v kategorii ochranných pouzder a tvrzených skel. Pro majitele novějších modelů iPhone jsou připraveny MagSafe kryty se slevou 75 %, což činí z prémiového příslušenství velmi dostupnou záležitost. Významné zlevnění se týká také 5D tvrzených skel typu „Full Glue“ pro starší i novější modely telefonů.
Kryty a pouzdra
- OEM Pouzdro Smart Mag APPLE IPHONE 14 PLUS MagSafe černé (-75 % sleva)
- OEM Pouzdro Smart Mag APPLE IPHONE 15 PRO MAX MagSafe červené (-75 % sleva)
- OEM Pouzdro Smart Mag APPLE IPHONE 15 PRO MagSafe červené (-75 % sleva)
- OEM Pouzdro Smart Mag APPLE IPHONE 15 PRO MAX MagSafe modré (-75 % sleva)
- OEM Pouzdro Smart Mag APPLE IPHONE 15 PRO MagSafe modré (-75 % sleva)
- Další slevy najdete zde
Tvrzená skla
- OEM Tvrzené sklo 5D Full Glue Samsung Galaxy A71 černé (-62 % sleva)
- Tvrzené sklo Blue Star 0.3 mm 5D Full Cover Samsung Galaxy A32 LTE (full glue/case friendly) – černé (-55 % sleva)
- Tvrzené sklo Blue Star 5D – Apple Iphone 12/12 Pro 6,1″ (full glue) černé (-55 % sleva)
- Tvrzené sklo Blue Star 5D – Apple Iphone 12 Pro Max 6,7″ (full glue) černé (-55 % sleva)
- Tvrzené sklo Blue Star 5D – Apple Iphone 12 mini 5,4″ (full glue) černé (-55 % sleva)
- Další slevy najdete zde
Nabíjení a konektivita
Druhou silnou kategorií letošní nabídky jsou externí zdroje energie a kabeláž. V nabídce figurují powerbanky značky VEGER, včetně kompaktních modelů „PlugOn“, které se připojují přímo do konektoru telefonu bez nutnosti kabelu. Slevy se zde pohybují mezi 20 až 32 %.
Datové kabely
- Tactical USB Nabíjecí a Datový Kabel pro Garmin Fenix 5/6/7/8, Approach S60, Vivoactive 3, Tactix 8 (-20 % sleva)
- OEM Kabel USB pro iPhone Lightning 8-pin 2 metry bílý C603 (-19 % sleva)
- Další slevy najdete zde
Nabíječky
- Externí baterie (POWER BANK) VEGER C20 – 20 000mAh (Micro + Typ C + Lightning 8-pin) černá (-32 % sleva)
- Externí baterie (POWER BANK) VEGER PlugOn – 5000mAh (Lightning 8-pin PD 12W) růžová (-25 % sleva)
- Externí baterie (POWER BANK) VEGER PlugOn – 5000mAh (Typ C PD20W) (-25 % sleva)
- Externí baterie (POWER BANK) VEGER PlugOn – 5000mAh (Lightning 8-pin PD 12W) stříbrná (-25 % sleva)
- Externí baterie (POWER BANK) VEGER S11 – 10 000mAh LCD Quick Charge PD22,5W černá (-20 % sleva)
- Další slevy najdete zde
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Google láká na Android XR událost
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře