X zavádí kontroverzní funkci na úpravu fotek

Někdy společnosti zavedou nové funkce v tichosti a čekají, co na to řeknou uživatelé, jestli si toho vůbec všimnou a podobně. Nyní zde máme jednu novinku na sociální síti X (dříve Twitter). Na ni upozorňuje tvůrce marek_bartos_coalbrain ve svém seriálu AI novinky na TikToku.

Jednodušší úprava fotek?

V poslední době se firmy předhání v možnosti generování a upravování fotografií. V podstatě dnes můžete vzít jakýkoliv snímek, nahrát ho do AI nástroje a pak zadat změny, které mají být provedeny. X k tomuto přistupuje stejně, jenže zde máme jedno rozšíření pro všechny fotky, které se sdílí na X.

Screenshot 20251226 163720 1080x2410x Screenshot 20251226 163725 1080x2410x Screenshot 20251226 163814 1080x2410x Screenshot 20251226 163831 1080x2410x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Stačí podržet prstem na jakémkoliv snímku a lze následně vygenerovat video nebo nechat Grok provést úpravy. Funguje to na mobilu a také ve webovém prohlížeči, jak můžete vidět níže. Dá se říci, že už není potřeba stahovat fotku a někam ji kopírovat. Kontroverze je ale v tom, že uživatelé nemají možnost tuto funkci omezit nebo zakázat pro obsah, který sdílí.

Screenshot 623x790x Screenshot (1) 616x872x Screenshot (2) 612x876x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aby toho nebylo málo, tak nový snímek lze hned sdílet jako odpověď nebo jako nový příspěvek. U něj ale nikde není uveden původní autor, případně jen informace, že došlo k modifikaci pomocí AI. Neobsahuje ani SynthID, takže zde není ani jedna informace o tom, že byla provedena AI úprava. Pokud nyní tedy kdokoliv zveřejní fotku, může být během sekundy upravena přímo na X a být sdílena dál.

@marek_bartos_coalbrain

Na Xku už nemáš kontrolu nad vlastní fotkou. ❌ A nemůžeš s tím nic udělat! Zveřejníš fotku. A kdokoliv ji může pomocí umělé inteligence přepsat. 🫣 Bez tvého souhlasu! ⚠️ Tak co, máš z AI respekt? 🗯️👇 #ai #ainews #x #aiphoto #coalbrain

♬ původní zvuk – marek_bartos_coalbrain

Vzali mi telefon a zakázali fotit: Exkluzivní reportáž z útrob Honoru

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

