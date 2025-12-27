X zavádí kontroverzní funkci na úpravu fotek

Někdy společnosti zavedou nové funkce v tichosti a čekají, co na to řeknou uživatelé, jestli si toho vůbec všimnou a podobně. Nyní zde máme jednu novinku na sociální síti X (dříve Twitter). Na ni upozorňuje tvůrce marek_bartos_coalbrain ve svém seriálu AI novinky na TikToku.
Jednodušší úprava fotek?
V poslední době se firmy předhání v možnosti generování a upravování fotografií. V podstatě dnes můžete vzít jakýkoliv snímek, nahrát ho do AI nástroje a pak zadat změny, které mají být provedeny. X k tomuto přistupuje stejně, jenže zde máme jedno rozšíření pro všechny fotky, které se sdílí na X.
Stačí podržet prstem na jakémkoliv snímku a lze následně vygenerovat video nebo nechat Grok provést úpravy. Funguje to na mobilu a také ve webovém prohlížeči, jak můžete vidět níže. Dá se říci, že už není potřeba stahovat fotku a někam ji kopírovat. Kontroverze je ale v tom, že uživatelé nemají možnost tuto funkci omezit nebo zakázat pro obsah, který sdílí.
Aby toho nebylo málo, tak nový snímek lze hned sdílet jako odpověď nebo jako nový příspěvek. U něj ale nikde není uveden původní autor, případně jen informace, že došlo k modifikaci pomocí AI. Neobsahuje ani SynthID, takže zde není ani jedna informace o tom, že byla provedena AI úprava. Pokud nyní tedy kdokoliv zveřejní fotku, může být během sekundy upravena přímo na X a být sdílena dál.
@marek_bartos_coalbrain
Na Xku už nemáš kontrolu nad vlastní fotkou. ❌ A nemůžeš s tím nic udělat! Zveřejníš fotku. A kdokoliv ji může pomocí umělé inteligence přepsat. 🫣 Bez tvého souhlasu! ⚠️ Tak co, máš z AI respekt? 🗯️👇 #ai #ainews #x #aiphoto #coalbrain
