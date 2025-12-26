Google zřejmě přinese funkci Magic Cue na všechna zařízení

Mobilní telefon s čistým systémem Android dnes v podstatě neexistuje, tedy pokud se budeme bavit o běžných výrobcích, a to myslíme i Google. Ten si modifikuje Android po svém pro telefony Pixel. Některé funkce jsou ale omezeny jen na některé jazyky a také země. Největší množství funkcí je v USA a postupně dochází ke zpřístupnění. I tak na některé čekáme dlouhé roky. Nyní zde máme náznaky, že bychom se mohli dočkat funkce Magic Cue.

Android a Magic Cue

Samotná funkce Magic Cue se dá nazvat jako kontextuální návrhy. Aktuálně je omezena na smartphony Pixel na vybraných trzích, takže jsme očekávali, že se postupně dostane do jiných zemí, ale jen na mobilech od Googlu. Nejnovější informace ale jasně ukazují, že Google plánuje její rozšíření na většinu mobilů se systémem Android. Bude zde asi limitace v podporovaných verzích, ale to je pochopitelné.

Magic Cue se pokusí naučit vaše návyky na mobilu a nabízet určité akce. Systém tedy bude sledovat vše, co děláte na mobilu, a pokusí se to naučit, takže například když budete odcházet z práce, tak si pustíte hudbu. Pokud to budete dělat pravidelně, Android díky Magic Cue vám rovnou nabídne spuštění hudby. Pokusí se tedy nabídnout rychlé akce.

Funkce ale nikam nic neodesílá. Vše se odehrává na mobilním telefonu, stejně tak se ukládají data přímo v zabezpečené části. Navíc po 60 dnech dochází k mazání, takže se neukládají data na dlouhou dobu.

Vzhledem k tomu, že zde nejde ani tak o jazyk nebo nějakou zpětnou hlasovou vazbu, tak by se funkce mohla rychle rozšířit do všech jazyků. Je zde ale jedno podstatnější omezení, nebo je to výhoda. Magic Cue nepracuje s každou aplikací. Je zde nějaký seznam povolených aplikací, přičemž asi nyní obsahuje jen ty od Googlu a pár vybraných. Nejsou asi zapojeny ani finanční aplikace a možná jsou podporovány nějaké pro streamování. Musíme si počkat, co vlastně Google plánuje s Magic Cue a jestli dojde k rychlému rozšíření.

Zdroj: androidauthority.com

