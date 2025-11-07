Motorola ještě uvedla Moto G67 Power 5G

Zdroj: Motorola
V tomto týdnu Motorola představila celkem dost mobilů. Máme zde například Moto Edge 70, Moto G (2026), Moto G Play 5G (2026) a také novinky Moto G57 Power a Moto G57. Jeden mobil ale byl uveden v relativní tichosti. Jmenuje se Moto G67 Power 5G.
Moc rozdílů není
Už podle číselného označení byste si mysleli, že se jedná o podstatně vylepšený model Moto G57 Power 5G, ale ve skutečnosti se jedná o skoro stejné zařízení. Nechybí ani 7000mAh baterie s podporou 33W nabíjení. Je ale zvláštní, že tato novinka má starší verzi operačního systému. Je zde jen Android 15, zatímco Moto G57 Power 5G má Android 16.
Jediná podstatná změna se odehrála u procesoru, jelikož je použit z vyšší modelové řady. Moto G67 Power 5G se může pochlubit Snapdragonem 7s Gen 2. I tak má současná novinka jen 8 GB RAM a 128GB úložiště. Motorola si asi nechává další varianty na později.
Jak asi tušíte, Moto G67 Power 5G se zatím nepodívá na náš trh, ale očekáváme, že dojde jen k nějakému drobnějšímu zpoždění a později se objeví v českých obchodech. Současná verze má nastavenou cenu v přepočtu přibližně 3 800 Kč.
Specifikace Moto G67 Power 5G
- displej: 6,7 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), LCD, 120Hz, až 1050 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Snapdragon 7s Gen 2
- 8 GB LPDDR4x RAM
- úložiště: 128 GB UFS 2.2
- Dual SIM (nano + nano)
- Android 15 (1 OS + 3)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 8 MPx, 118° + makro
- přední – 32 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- 3.5mm audio jack, stereo, Dolby Atmos
- IP64 + MIL-STD 810H
- 5G SA/NSA (n1/n2/n3/n5/n8/n28/n38/n40/n41/n77/n78), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C
- rozměry: 166,23 x 76,5 x 8,6 mm; 210 gramů
- baterie: 7000 mAh + 33W
Zdroje: fonearena.com, gsmarena.com
