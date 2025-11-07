Black Friday drtí ceny FIXED. Slevy padly na chytrý Tag a oblíbenou MagPowerstation KOMERČNÍ ČLÁNEK

Black Friday drtí ceny FIXED. Slevy padly na chytrý Tag a oblíbenou MagPowerstation
2025-11-07T16:04:58+01:00
• 7. 11. 2025#Příslušenství

Listopad jede na plné obrátky a Black Friday s ním. V Mobil Pohotovosti teď najdete i produkty od FIXED, české značky, která nabízí širokou škálu příslušenství, které vám může výrazně zlehčit běžný život. Slevy šplhají až přes 50 % a vy tak ušetříte několik set korun.

Pohodlné cestování s lokátorem FIXED

Vybitý telefon, sluchátka a do toho hodinky, nebo ztracené zavazadlo? Nepohodlné cestování je s FIXED dávno pasé.

Ať už na cestách, nebo i doma, vybíjíte jedno zařízení za druhým, nabíječka 3v1 FIXED MagPowerstation Alu 2 zvládne bez problému dobít až tři zařízení současně. Hlavní plocha využívá technologii Qi2, která zajišťuje rychlé a efektivní dobíjení. Druhá nabíjecí plocha je určena pro AirPods či jiná bezdrátová sluchátka, která nabíjí s výkonem 3,5 W, a třetí slouží pro dobíjení hodinek Apple Watch s výkonem 2,5 W.

A tam, kde nestačí nabíjecí stanice, zaručeně pomůže velká 5 000mAh powerbanka FIXED MagZen 5 Crystal s bezdrátovým nabíjením a Qi2 a podporou MagSafe.

FIXED se rozhodlo zatočit i se ztracenými zavazadly a nejen těmi; chytré lokátory vám pomohou najít i peněženku, klíče nebo třeba zapomenutou kabelku. Lokátor FIXED Tag Card vyřešil problém ztracených peněženek elegantně a precizně – jednoduše vsuňte lokátor velikosti kreditní karty do peněženky a mějte díky Bluetooth spojení vždy jasno, kam jste ji položili.

FIXED Tag je potom kompaktní lokátor, který si můžete připnout na klíče, batoh nebo vložit do zavazadla. V aplikaci Apple Najít vždy uvidíte jeho polohu na mapě a jeden z největších stresů z cestování rázem opadá.

FIXED se se slevami letos utrhlo ze řetězu, proto nabídka rozhodně nekončí. Další pomůckou na cesty je držák do auta FIXED MagClick s podporou MagSafe. Ten vám umožní mít telefon během jízdy na očích, a dokonce ho bude současně i nabíjet.

FIXED

Vychytávky pro iPad

Samozřejmě se myslelo i na každého, kdo hledá komfort například při práci nebo obecně tráví čas na počítači/tabletu. V Mobil Pohotovosti najdete extra slevy rovnou na několik takových produktů. Například na pouzdro FIXED TYPEE s bezdrátovou českou klávesnicí s magnetickým uchycením pro Apple iPad 10.9″ (2022) a iPad 11 (2025), u kterého padla cena téměř o šest stovek.

Klávesnice je vybavena multidotykovým touchpadem a funkčními klávesami, které podporují specifická gesta a klávesové zkratky pro iPadOS, aby byl uživatelský zážitek podobný práci na MacBooku. Celkový dojem z používání podtrhne už jen dotykové pero pro iPady FIXED Graphite Pro.

Celou nabídku FIXED extra slev najdete už teď na mp.cz.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

