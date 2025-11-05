Motorola představila Moto G (2026) and Moto G Play 5G (2026)

Zdroj: Motorola
Motorola nedávno představila zajímavý tenký mobil a dnes zde máme další dva přírůstky zapadající spíše do nejnižší kategorie. Novinky se jmenují Moto G (2026) and Moto G Play 5G (2026).
Moto G (2026) and Moto G Play 5G (2026)
Oba mobilní telefony sdílí některé specifikace, jako je například displej. Ten má jen HD+ rozlišení a jedná se o LCD panel, takže čtečka otisků prstů je na straně. Stejná je i kapacita baterie, tedy 5200 mAh. I procesor je identický, stejně jako operační paměť.
Kde jsou vidět odlišnosti, je například fotografická výbava. Zatímco Moto G (2026) má na zadní straně sestavu 50+2 MPx, tak verze Play disponuje jen jedním snímačem s 32 MPx. Ostatní jsou spíše doprovodné senzory. Play verze má také pomalejší nabíjení, jen 18 W. Moto G (2026) má 30W technologii.
Ještě je zde jeden rozdíl. Sice oba mobily mají stereo, tak jen Moto G Play (2026) nemá konektor pro sluchátka. Novinky jsou postupně uváděny na jednotlivé trhy a do Evropy asi zavítají o něco později. Moto G (2026) vyjde v přepočtu přibližně na 4 250 Kč bez daně a poplatků, Play verze pak na cca 3 600 Kč.
Specifikace
|Moto G 2026
|Moto G Play 2026
|displej:
|6,7 palců, 1604 x 720 (HD+ ), LCD, 120Hz, Corning Gorilla Glass 3
|procesor:
|Dimensity 6300
|RAM:
|4 GB RAM (virtuálně až 12GB)
|úložiště:
|128GB + microSD
|256GB + microSD
|Operační systém:
|Android 16
|Dual SIM:
|Dual SIM (Nano SIM + eSIM + 1 microSD)
|Foťáky (hlavní zadní):
|50MPx, f/1.8, PDAF + 2MP makro
|32MPx, f/2.2, PDAF
|Foťáky (přední):
|32MP, f/2.2
|8MP, f/2.0
|Zabezpečení
|čtečka otisků prstů na straně
|Audio:
|3.5mm jack, stereo, Dolby Atmos
|USB Type-C, stereo, Dolby Atmos
|Odolnost:
|i2P
|Konektivita a Porty:
|Type-C port (USB 2.0), GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, NFC, Wi-Fi 5
|rozměry:
|167,15 x 76,40 x 8,44 mm, 202 gramů
|baterie a nabíjení:
|5200 mAh + 30W
|5200 mAh + 18W
