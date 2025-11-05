Motorola představila Moto G (2026) and Moto G Play 5G (2026)

Motorola představila Moto G (2026) and Moto G Play 5G (2026)
2025-11-05T11:37:06+01:00
• 5. 11. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Motorola

Motorola nedávno představila zajímavý tenký mobil a dnes zde máme další dva přírůstky zapadající spíše do nejnižší kategorie. Novinky se jmenují Moto G (2026) and Moto G Play 5G (2026).

Moto G (2026) and Moto G Play 5G (2026)

Oba mobilní telefony sdílí některé specifikace, jako je například displej. Ten má jen HD+ rozlišení a jedná se o LCD panel, takže čtečka otisků prstů je na straně. Stejná je i kapacita baterie, tedy 5200 mAh. I procesor je identický, stejně jako operační paměť.

moto g 2026 1024x934 1024x934x

Moto G 2026; Zdroj: Motorola

Kde jsou vidět odlišnosti, je například fotografická výbava. Zatímco Moto G (2026) má na zadní straně sestavu 50+2 MPx, tak verze Play disponuje jen jedním snímačem s 32 MPx. Ostatní jsou spíše doprovodné senzory. Play verze má také pomalejší nabíjení, jen 18 W. Moto G (2026) má 30W technologii.

moto g play 2026 1024x980 1024x980x

Moto G Play 2026; Zdroj: Motorola

Ještě je zde jeden rozdíl. Sice oba mobily mají stereo, tak jen Moto G Play (2026) nemá konektor pro sluchátka. Novinky jsou postupně uváděny na jednotlivé trhy a do Evropy asi zavítají o něco později. Moto G (2026) vyjde v přepočtu přibližně na 4 250 Kč bez daně a poplatků, Play verze pak na cca 3 600 Kč.

Specifikace

Moto G 2026Moto G Play 2026
displej:6,7 palců, 1604 x 720 (HD+ ), LCD, 120Hz, Corning Gorilla Glass 3
procesor:Dimensity 6300
RAM:4 GB RAM (virtuálně až 12GB)
úložiště:128GB + microSD256GB + microSD
Operační systém:Android 16
Dual SIM:Dual SIM (Nano SIM + eSIM + 1 microSD)
Foťáky (hlavní zadní):50MPx, f/1.8, PDAF + 2MP makro32MPx, f/2.2, PDAF
Foťáky (přední):32MP, f/2.28MP, f/2.0
Zabezpečeníčtečka otisků prstů na straně
Audio:3.5mm jack, stereo, Dolby AtmosUSB Type-C, stereo, Dolby Atmos
Odolnost:i2P
Konektivita a Porty:Type-C port (USB 2.0), GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, NFC, Wi-Fi 5
rozměry:167,15 x 76,40 x 8,44 mm, 202 gramů
baterie a nabíjení:5200 mAh + 30W5200 mAh + 18W

Zdroj: fonearena.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

