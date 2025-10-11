Apple provádí reorganizaci v týmech pro fitness a zdraví – přípravy na spuštění Health+

Zdroj: Apple
Apple připravuje zásadní organizační změny. Týmy zaměřené na zdraví a fitness se nově přesunou pod divizi Služby, kterou vede Eddy Cue. Tento krok přichází v době, kdy se očekává spuštění nové předplatitelské platformy Health+, jež bude uživatelům nabízet personalizované doporučení v oblasti zdraví, výživy a pohybu.
Strategická změna ve vedení Applu
Dlouholetý provozní ředitel Applu Jeff Williams plánuje odchod do důchodu ještě v letošním roce. V návaznosti na tuto událost společnost přistoupila k rozsáhlému přerozdělení zodpovědností v rámci vyššího managementu. Zdravotní tým vedený Sumbul Desai a tým fitness aplikací pod vedením Jaye Blahnika nově spadají pod Desai, která bude přímo reportovat Eddy Cueovi – šéfovi divize Služby.
Cue již v současnosti dohlíží na klíčové online služby jako jsou Apple TV+, iCloud nebo Mapy. Přesun oblasti zdraví a fitness pod jeho vedení podtrhuje ambici Applu transformovat své aktivity v oblasti wellness do robustního obchodního modelu.
Health+: Nová éra digitálního zdraví
Přesun týmů zdraví a fitness není náhodný. Apple se připravuje na spuštění nové služby Health+, která má být rozšířením stávající platformy a přinést ještě hlubší integraci zdraví, výživy a pohybu do každodenního života uživatelů.
Personalizace poháněná umělou inteligencí
Health+ bude využívat AI asistenta, který nabídne doporučení šitá na míru každému uživateli. Služba by měla pomoci lidem lépe porozumět svým spánkovým návykům, upravit jídelníček nebo navrhnout pohybové aktivity podle zdravotního stavu. Tato iniciativa navazuje na dlouhodobé úsilí Applu prosadit se jako lídr v oblasti digitálního zdraví a prevence.
Organizační transformace se netýká pouze oblasti zdraví:
- Craig Federighi, senior viceprezident pro software, bude nově zodpovědný za operační systém watchOS
- John Ternus, který je často zmiňován jako možný nástupce Tima Cooka, získá plnou kontrolu nad hardwarovým vývojem Apple Watch
- Designérské týmy pod vedením Molly Anderson (hardware) a Alana Dye (software) budou nově reportovat přímo Timu Cookovi
Služby představují pro Apple jednu z nejrychleji rostoucích oblastí. Vedle zavedených platforem jako iCloud, Apple Music či Apple TV+ nyní společnost sází na zdraví jako další klíčový pilíř svého ekosystému. Díky hluboké integraci sy svými zařízeními, důrazu na soukromí a novým AI funkcím má Health+ potenciál stát se silným hráčem na trhu digitální péče o zdraví.
