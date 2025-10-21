OnePlus finišuje s novinkou Ace 6

OnePlus Ace 6 | Zdroj: Gizmochina
Čínská společnost OnePlus v pondělí 27. října mezi širokou veřejnost vypustí model OnePlus 15 a zároveň vedle něj postaví přírůstek s označením Ace 6. Druhý jmenovaný zástupce je součástí velkého úniku, který odhaluje takřka všechny klíčové specifikace. Ke všemu tento telefon na vybrané trhy dorazí ještě pod druhým názvem OnePlus 15R.
Zajímavé oživení
Oproti poslední generaci Ace 5 má firma po technické stránce připravené spíše jen generační obměny. Dopředu údajně nasadí 6,83palcový LTPS displej s certifikací Dolby Vision, kde se ukáže 1,5K+ rozlišení, až 165Hz obnovovací frekvence nebo integrovaný ultrazvukový snímač otisků prstů. Hardwarovou část zaštítí čipová sada Snapdragon 8 Elite z dílny Qualcommu.
Velikost operační paměti RAM (LPDDR5x) a interního úložiště (UFS 4.1) prozatím neznáme. Nicméně nejvyšší konfigurace bude složená z 16GB RAM a 1TB úložiště. Bateriový článek o velikosti 7 800 mAh má získat technologii rychlého 120W nabíjení přes USB-C kabel. Zařízení na svých bedrech ponese jen dva objektivy fotoaparátu (50 + 8 MPx). Konstrukce potěší certifikací odolnosti IP65 či účinným systémem chlazení.
Závěrem musíme zmínit, že přírůstek mimo jiné nabídne lineární vibrační motor, infraport na ovládání chytrých spotřebičů a duální systém reproduktorů. Prodejní cena sice nebyla upřesněna, ale alespoň můžeme vyhlížet tři barevné verze (bílou, černou, stříbrnou).
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com
