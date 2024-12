OnePlus Ace 5 a Ace 5 Pro oficiálně, u nás vyjdou jako OnePlus 13R

Zdroj: OnePlus

Možná si ještě pamatujete dobu, kdy OnePlus vydávalo jeden mobil za rok, pak jednou za šest měsíců. To už je dávno pryč a dokonce jsme se dočkali strategie, kdy některé modely byly určeny jen pro čínský trh. To se změnilo relativně nedávno. Příkladem byla řada Ace, tedy mobily vyšší střední třídy. Ty se ale nakonec k nám také dostaly, jen tedy po jiným označením. To samé očekáváme i u dnešních novinek.

Vyšší střední třída

Společnost představila mobily OnePlus Ace 5 a OnePlus Ace 5 Pro. Ve své podstatě se jedná o stejná zařízení, jelikož fotografická výbava je identická, stejně jako displej a jiné specifikace. Liší se tedy hlavně u procesorů. Základní OnePlus Ace 5 má Snapdragon 8 Gen 3, OnePlus Ace 5 Pro se pak chlubí Snapdragonem 8 Elite, tedy nejnovějším od Qualcommu.

Že ale nejde o mobily zapadající do nejvyšší třídy, jasně mluví například fotografická výbava. Hlavní snímač má 50 MPx a je doplněn optickou stabilizací obrazu, ale ultra širokoúhlý má jen 8 MPx a třetí slouží jen pro makro focení. Navíc odolnost obou mobilů je spíše slabší, splňují certifikaci IP64.

OnePlus Ace 5 má 80W nabíjení a lehce větší kapacitu baterie, OnePlus Ace 5 Pro má pak 100W technologii. Pokud si tedy nepotrpíte na nejvyšší výkon a oželíte, že nebudete mít nejrychlejší nabíjení, OnePlus Ace 5 bude dostačovat. Právě u tohoto modelu očekáváme, že se k nám dostane pod označením OnePlus 13R. Jestli se k nám dostane i verze s procesorem Elite, nevíme.

OnePlus 13 a 13R přijdou do Evropy 7. ledna

OnePlus Ace 5 začíná na ceně 2299 juanů (cca 7600 Kč), OnePlus Ace 5 Pro pak na 3399 juanech (cca 11 300 Kč). Ceny jsou uvedeny bez daně a poplatků.

Specifikace OnePlus Ace 5

displej: 6,78 palců, 2780×1264 pixelů, 1~120Hz, 8T LTPO AMOLED, až 4500 nitů, OPPO Crystal Shield Glass

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

12/16 GB LPDDR5X RAM

úložiště: 256/512 GB nebo 1TB UFS 4.0

Dual SIM (nano + nano)

Android 15 + ColorOS 15

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 8 MPx, 120° 2 MPx, makro přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji, infra

USB Type-C audio, stereo

IP65

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, Beidou: B1I+B1C+B2a; GPS: L1+L5; GLONASS: G1; Galileo: E1+E5a; QZSS: L1+L5, NFC, USB Type-C

rozměry: 161,72 x 75,77 x 8,02 mm; 206 gramů

baterie: 6 415 mAh + 80W

Specifikace OnePlus Ace 5 Pro

displej: 6,78 palců, 2780×1264 pixelů, 1~120Hz, 8T LTPO AMOLED, až 4500 nitů, OPPO Crystal Shield Glass

procesor: Snapdragon 8 Elite

12/16 GB LPDDR5X RAM

úložiště: 256/512 GB nebo 1TB UFS 4.0

Dual SIM (nano + nano)

Android 15 + ColorOS 15

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 8 MPx, 120° 2 MPx, makro přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji, infra

USB Type-C audio, stereo

IP65

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, Beidou: B1I+B1C+B2a; GPS: L1+L5; GLONASS: G1; Galileo: E1+E5a; QZSS: L1+L5, NFC, USB Type-C

rozměry: 161,72 x 75,77 x 8,14 mm; 203 gramů

baterie: 6100 mAh + 100W

