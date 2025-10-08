Únik kompletně přibližuje očekávané OnePlus 15

OnePlus 15 | Zdroj: Gizmochina
Čínská společnost OnePlus během tohoto měsíce oznámí očekávanou novinku s názvem OnePlus 15, ale ještě předtím jej nyní kompletně odhaluje rozsáhlý únik. Podle předpokladů půjde o nadstandardně vybavené zařízení, které uspokojí většinu náročných uživatelů. Vedle vynikajícího displeje lze vyhlížet výkonný hardware, kvalitní fotoaparáty, solidní výdrž nebo aktuální software.
Slušná „prémiovka“
Do čela telefonu se postaví 6,78palcový displej X3 z dílny BOE, který nabídne 1,5K rozlišení, variabilní obnovovací frekvenci do výše 165 Hz či certifikaci Dolby Vision. Hlavní výkon bude dodávat čipová sada Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu. K ní připojí pět různých paměťových konfigurací, kde 12/16GB paměť RAM mají kombinovat s 256GB až 1TB úložištěm.
Bateriový článek s kapacitou 7 300 mAh potěší technologií rychlého 120W (přes kabel) a 50W (bezdrátově) nabíjení. Operační systém Android 16 bude samozřejmě překrytý vlastním rozhraním ColorOS 16. Záda ponesou celkem tři objektivy fotoaparátu – 50MPx teleobjektiv JN5, 50MPx ultra-širokoúhlý snímač JN5, 50MPx širokoúhlý senzor LYT-700.
O pozornosti si řekne také ultrazvuková čtečka otisků prstů pod čelním panelem, velmi účinný systém chlazení, lineární vibrační motor, technologie NFC, infraport a tři certifikace odolnosti (IP66, IP68, IP69). Na prodejní pulty dorazí tři barevné možnosti. Datum představení může být znám již během následujících dnů.
