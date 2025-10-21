Prohlížeč Chrome na Androidu dostane vítanou funkci

Zdroj: Android Authority
Populární prohlížeč Google Chrome dostane na telefonech s operačním systémem Android funkci, která byla dosud exkluzivní pouze pro desktop. Není jí nic jiného než „picture-in-picture“, tedy plovoucí minimalizované okno.
Komfort i multitasking
Pokud si často na svém mobilním telefonu či tabletu přehráváte video přímo na kartě v prohlížeči Chrome, máme pro vás dobrou zprávu. Připravovaná funkce vám totiž konečně nabídne komfort a možnosti multitaskingu, na které jste zvyklí z desktopu.
Funkce „PiP“, neboli počeštěně obraz v obraze či jednoduše plovoucí okno, podle insiderů přijde již brzy. Ze samotného operačního systému Android ji už známe dlouho, a to například při přehrávání videí z aplikace YouTube. Novinka však tuto žádanou funkci umožní i přímo v prohlížeči Chrome, jelikož automaticky zmenší přehrávaný obsah v malé okno.
Pokud tak budete přehrávat video v Chrome, v klidu si dokážete odskočit na novou kartu a vyhledávat další informace nebo třeba číst emaily, aniž by se přehrávání zastavilo. Funkce má za cíl zlepšit produktivitu a uživatelský komfort při používání prohlížeče na mobilních zařízeních, což je dobrou zprávou pro ty, kdo často upřednostní svůj smartphone před počítačem.
Podle dostupných informací dostanou uživatelé možnost chystanou funkci vypnout nebo zakázat, ať už obecně či pro jednotlivé webové stránky. Přesné datum, kdy se novinka do našich smartphonů dostane, však v tuto chvíli není známé.
