Chystá se OnePlus 15R, zaujme svou baterií

Poslední novinka od OnePlus s přívlastkem R byla uvedena v lednu tohoto roku společně s OnePlus 13. Asi byste očekávali, že bude následovat OnePlus 14R, ale toto označení se přeskočí a rovnou se půjde na OnePlus 15R.

OnePlus 15R

Jak už jsme si zvykli u této značky, tak OnePlus 15R prvně přijde jako OnePlus Ace 6, tedy pro čínský trh, až dojde k uvedení pro evropský, případně globální trh. Zatím se pořádně neví, na kdy je naplánované uvedení, ale je možné, že se opět odehraje v lednu. I tak zde máme první náznaky specifikací.

Jak byste od takového top modelu očekávali, tak se nabídne lepší procesor. Zatímco plnohodnotná verze bude mít asi Snapdragon 8 Elite 2, tak OnePlus 15R zřejmě přijde se současným Snapdragon 8 Elite, ale to ničemu nevadí. Výkonu bude i tak na rozdávání. Dále se dozvídáme, že displej nabídne 165Hz obnovovací frekvenci. V oblasti fotografických schopností asi nemusíme očekávat nějaké dramatické změny.

Co se ale změní, a to pozitivně, tak je kapacita baterie. OnePlus 13R se chlubí 6000 mAh a OnePlus 15R by měl nabídnout větší kapacitu, minimálně 7000 mAh. Zřejmě lze očekávat podobnou specifikaci i u OnePlus 15. Zdroje také uvádí, že novinka dostane navíc i certifikaci IP69, což je také posun dobrým směrem.

