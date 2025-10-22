WELOCK: nebojte se ani o Halloweenu!

Zdroj: WELOCK
O chytrých dveřních zámcích WELOCK jsme už psali několikrát. Své zákazníky si nacházejí také u nás i v Evropě. A k jejich rostoucí popularitě může nyní přispět speciální WELOCK Halloweenská akce. Takže se můžete bát někde venku na strašidelné stezce, ale doma – chráněni chytrým zámkem – se určitě bát nemusíte!
Strašidelně výhodný chytrý zámek
V rámci této akce se zaměříme na model WELOCK Smart Lock Cylinder Touch41. Ten vychází z předchozího velmi populárního modelu, ovšem přináší několik novinek a odlišností.
Výborně se hodí jak do dveří vstupních, tak interiérových. To značně zvyšuje jeho univerzálnost a široké možnosti použití.
Stává se vám, že nevíte, kde zrovna máte klíče od vašeho bytu či domu? Nevadí, zvládnete odemknout i zamknout pouhým otiskem prstu, a to i v případě, že máte početnější rodinu: paměť zámku WELOCK totiž pojme celých 100 různých otisků.
A co přístup do nemovitosti, kterou pronajímáte? Snadné. Pomocí jednoduché aplikace WeLock App můžete vytvářet a mazat virtuální klíče, a sdílet je s těmi, komu chcete právě umožnit vstup. A nezáleží na tom, zda jde o pronájem dlouhodobý, či krátkodobý jako Airbnb.
Potřebujete řešit přístup do kanceláře? být přístupná každému? I s tím vám pomůže chytrý zámek od WELOCK. Žádné klíče, stačí vaše prsty.
Takže toto vše přináší chytrý zámek WELOCK Smart Lock Cylinder Touch41. A co nám přináší ona zmíněná Halloweenská akce? Hádáte správně, přináší lepší cenu. Zatímco se tento chytrý zámek obvykle prodává za 4 684 Kč, nyní je k dispozici za 3 123 Kč. A to už je pořádná úspora. Pokud ji chcete, je třeba zadat slevový kód „VD63“. A pozor: chytrý zámek bude distribuován přímo z evropského skladu, takže doručení až k vám domů je extrémně rychlé. Ale doručením to nekončí: získáváte automaticky 30denní záruku vrácení peněz, dvouletou spotřebitelskou záruku, a navíc ještě doživotní podporu. Objednávat můžete přímo ZDE.
Halloween přináší velkou novinku
Jen tímto modelem to ovšem nekončí. S halloweenskou slevou můžete teď mít i novinku v portoliu populárního výrobce: model WELOCK Smart Lock U81. Co všechno umí?
Tento nový zámek nabízí celkem 6 možností odemykání, což je bezkonkurenční počet. Odemknout jej můžete pomocí otisku prstu, zadáním PIN kódu na numerické klávesnici, pomocí přiložené RFID karty, prostřednictvím aplikace WeLock, ale také záložním mechanickým klíčem či pomocí hlasového ovládání přes Amazon Alexa prostřednictvím chytrého domácího hubu WIFIBOX3.
Stejně jako předchozí model umí i WELOCK Smart Lock U81 perfektně zabezpečit různá prostředí: domov, pronajímaný byt či dům, a také kanceláře a pracovní prostory.
A co na to Halloween? Opět přináší velmi zajímavou slevu. Tentokrát je zapotřebí slevový kód „VD50“, který přináší namísto původní ceny 6.171 Kč cenu sníženou jen na 4.932 Kč. Samozřejmě opět včetně všech bonusů: 30denní záruky vrácení peněz, záruky na produkt v délce 2 let, a doživotní zákaznickou podporu. Rychlé doručení přímo z evropského skladu je samozřejmostí, takže objednat můžete hned teď, a to ZDE.
Chytré příslušenství posouvá využitelnost
Už tak bohaté možnosti chytrých zámků WELOCK Smart Lock ještě dále rozšiřuje WiFi hub WIFIBOX3 pro dálkové ovládání chytrých zámků. Díky němu totiž máte přístup k vašemu zámku odkudkoliv. Můžete jej odemknout i zamknout ať už jste kdekoliv. To se hodí jak pro vaši rodinu, tak (zejména) u pronájmů. Zároveň dostáváte upozornění o příchodech i odchodech, takže máte perfektní přehled. Bonusem je pak možnost komfortního hlasového ovládání: hub WIFIBOX3 je kompatibilní s Amazon Alexa.
Zní vám to dobře? Chytrý bridge skvěle doplňující funkce chytrých zámků WELOCK Smart Lock můžete koupit za cenu 2.454 Kč přímo na stránkách výrobce ZDE.
Zastrašte tedy případné zloděje tím, že namísto obyčejného zámku vybavíte svůj domov některým z moderních chytrých zámků WELOCK Smart Lock během letošního svátku Halloween!
