Fitbit bude počátkem roku 2026 vyžadovat účet Google, jinak vaše data budou smazána

Zdroj: Google Blog

Společnost Google oznámila, že od 2. února 2026 bude nutné použít Google účet pro další používání služby Fitbit. Pokud uživatelé do tohoto data nepřejdou na nový systém, ztratí přístup ke svým datům – a ta budou následně nenávratně smazána.

Příští rok se do Fitbit bez účtu Google již nepřihlásíte

Migrace na Google účty začala už v roce 2023 a byla součástí sjednocení systémů po akvizici Fitbitu Googlem. Dříve měl Fitbit vlastní přihlašovací systém, založený na samostatné e-mailové adrese a heslu. Nový model využívá stávající Google účet, což přináší nejen jednodušší přihlášení, ale i vyšší úroveň zabezpečení, například díky podpoře dvoufázového ověření.

Ačkoliv se původně uvádělo, že přechod bude povinný v roce 2025, nově Google stanovil konečný termín na začátek roku 2026. V oficiálním e-mailu pro uživatele se uvádí, že pokud do 2. února 2026 nedojde k migraci, uživatel nebude moci nadále používat služby Fitbit a veškerá historická data budou odstraněna – s výjimkou případů, kdy je uchování vyžadováno zákonem.

Tato změna se již nyní týká všech nových zařízení, jako jsou například Pixel Watch 2 nebo Fitbit Charge 6, které už podporují pouze přihlášení přes Google účet. Všichni ostatní uživatelé by měli zkontrolovat, zda mají nainstalovanou nejnovější verzi aplikace Fitbit pro Android nebo iOS. V nastavení (v pravém horním rohu aplikace) je možné přejít do sekce „Přesun účtu“, kde lze celý proces dokončit.

Pokud se uživatel rozhodne nepřejít na Google účet, má možnost svá data buď exportovat, nebo trvale smazat. Obě možnosti jsou dostupné přímo v aplikaci i na webovém rozhraní Fitbitu. Klíčové ale je, že po uplynutí stanoveného data budou všechny účty, které neprovedou migraci, trvale zrušeny – včetně všech spojených zdravotních a fitness dat.

Google tak zcela ukončuje existenci původního „user identity“ systému Fitbitu a potvrzuje směřování ke sjednocenému a bezpečnějšímu přístupu ke svým službám. Pro uživatele to znamená mírný zásah do toho, na co jsou zvyklí, ale také jednodušší správu služeb v rámci jednoho účtu a potenciál pro lepší propojení dat napříč ekosystémem Google.

Zdroj: 9to5google.com



Domů Články Fitbit bude počátkem roku 2026 vyžadovat účet Google, jinak vaše data budou smazána

Předchozí článek Gemini 2.5: nejinteligentnější model AI od Googlu je tady Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Kolik mobilních dat měsíčně spotřebujete? Méně než 5 GB

5–20 GB

Neomezená data Nahrávání ... Nahrávání ...