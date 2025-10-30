Uber One přichází do Česka. Láká na 15 % zpět z ceny za jízdu

Zdroj: Uber
Žijeme v době, kdy se do popředí dávají nejrůznější předplatná lákající na výhody a možnosti navíc. Skoro by se dalo říci, že vše nabralo větších obrátek v době uvedení hudebních streamovacích služeb, kdy se uživatelé naučili měsíčně platit za služby navíc. Dnes zde ale máme novinku z trochu jiného soudku. Do Česka přichází předplatné Uber One.
Uber One
Tato služba existuje již nějakou chvíli. Byla uvedena na vybrané trhy již v roce 2021, takže se zpožděním čtyř let jsme se dočkali i v našich končinách.
„Uber One přináší našim uživatelům ještě pohodlnější způsob, jak cestovat po městě. Díky exkluzivním výhodám, jako je cashback nebo přednostní podpora, mohou zákazníci využívat Uber naplno každý den. Do budoucna počítáme s rozšířením výhod i o naše další služby,“ uvedla Iwona Kruk, tisková mluvčí Uberu.
Jedná se o prémiový členský program, v rámci kterého společnost slibuje přístup k nejlépe hodnoceným řidičům, přednostní podporu a hlavně možností získání až 15 % z jízdného, což se jmenuje Mobility Cashback. Tyto peníze jsou následně připsány do Uber Cash pro následující jízdy. To je podstatně více než v USA, kde je Mobility Cashback nastaven na 6 %.
Pokud jde o samotnou cenu, tak v USA je tato služba nastavena na 9,99 dolarů (cca 210 Kč) měsíčně, ale Uber se rozhodl pro nižší sumu pro Česko. U nás vyjde Uber One na 109,99 Kč měsíčně. Do budoucna se plánuje rozšíření bonusů, v rámci dalších služeb. I tak je jasné, že se tento program vyplatí těm, co pravidelně používají Uber.
