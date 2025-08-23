Fitbit představuje nového AI osobního zdravotního kouče

Zdroj: Blog Google
Fitbit představuje AI zdravotního kouče, postaveného na technologii Gemini. Ten se stává vaším osobním trenérem, poradcem i koučem zdravého spánku v jednom – ať už chcete zlepšit sportovní výkon, lépe zvládat pracovní stres nebo mít více energie. Novinka bude od října dostupná v přednostně pro uživatele služby Fitbit Premium v přepracované aplikaci Fitbit na nejnovějších sledovacích zařízeních, chytrých hodinkách Fitbit a Pixel Watch.
Nový Fitbit AI kouč je tady
Nový zdravotní kouč od Fitbit začíná analýzou vašich cílů, preferencí a možností. Na základě těchto informací sestaví personalizovaný tréninkový plán s detailními doporučeními na cvičení a jasnými metrikami postupu. Kouč neustále sleduje vaše aktuální data a automaticky upravuje plán podle vašich výsledků i aktuálního stavu – například pokud jste se špatně vyspali, navrhne úpravu tréninku tak, abyste se mohli lépe zotavit.
Kouč je vždy k dispozici – stačí mu napsat, pokud potřebujete plán změnit, necítíte se dobře nebo chcete poradit s konkrétním problémem. Při jakékoli změně zdravotního stavu (například bolesti zad) získáte nové doporučení v reálném čase.
Spánek je pro zdraví klíčový. Fitbit proto do kouče integruje zcela nové algoritmy, které analyzují vaše spánkové fáze a dávají přesnější přehled o kvalitě spánku. Kouč sleduje spánkové vzorce v průběhu týdne, upozorňuje na slabá místa a doporučí konkrétní kroky pro zlepšení – například odhalí, proč vám trvá dlouho usnout v pracovní dny, nebo navrhne plán na zotavení po náročné cestě.
Chytrý kouč vypočítá, kolik spánku skutečně potřebujete pro maximální výkon a pohodu, a podle vaší denní aktivity sestaví optimální rozvrh spánku. Po náročném tréninku vám například doporučí přidat 35 minut navíc pro lepší regeneraci.
V moři obecných rad je těžké najít odpověď právě pro vás. Nový AI kouč kombinuje data z Fitbit a Pixel Watch s informacemi z dalších zdravotních zařízení (například chytrých vah nebo glukometrů přes Health Connect a HealthKit) a vytváří komplexní obraz vašeho zdraví.
Kouče můžete kdykoli požádat o radu – dostanete vědecky podloženou odpověď na cokoliv od „Mám dnes spíš spát, nebo si zacvičit?“ přes „Cítím se ve stresu, co mám dělat?“ až po „Jaké cviky jsou nejúčinnější pro hubnutí?“. Kouč navíc sám aktivně vyhodnocuje trendy ve vašich datech a pravidelně doporučuje, jak se zlepšovat.
Aplikace Fitbit byla zcela přepracována s důrazem na integraci kouče a snadné ovládání. Vylepšená vizualizace dat, intuitivní rozvržení, lepší synchronizace i oblíbený tmavý režim zjednodušují každodenní používání a činí koučink ještě dostupnějším.
Fitbit vyvíjí nového kouče ve spolupráci se špičkovými experty na medicínu, AI a behaviorální vědu. Spolupracuje například s týmem Stephena Curryho nebo s Consumer Health Advisory Panel, který sdružuje přední kapacity z oblasti zdravotnictví. Výzkum v oblasti umělé inteligence Fitbit navíc získal uznání například v prestižním časopise Nature Medicine.
Předplatitelé Fitbit Premium v USA se mohou přihlásit k odběru novinek a být mezi prvními, kdo nového AI kouče vyzkouší už letos na podzim.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře