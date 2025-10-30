Alza Black Friday odstartoval. Tipy na 12 slev na mobily, powerbanky a nabíječky

Společnost Alza.cz oficiálně zahájila svou největší slevovou akci roku, „Největší Black Friday“. Tato událost, která představuje pro e-shop ostrý start vánoční sezóny, potrvá až do 30. listopadu 2025, nebo do vyprodání zásob. V nabídce se objevily tisíce produktů, přičemž výrazné slevy zasáhly i klíčový segment mobilních telefonů a příslušenství.
Akce zahrnuje slevy dosahující v některých případech až 89 %. Pro zákazníky je připraveno více než milion kusů zlevněného zboží. Přinášíme výběr 12 zajímavých produktů z kategorií mobilních telefonů, nabíječek a powerbank.
Zlevněné mobilní telefony
Segment chytrých telefonů je tradičně jedním z nejvyhledávanějších. Letošní Black Friday přináší zajímavé nabídky napříč cenovým spektrem.
- Google Pixel 9a 8GB/128GB Obsidian (-10 % )
- Samsung Galaxy A16 LTE 4GB/128GB Black (-25 %)
- OnePlus 13R 5G 12GB/256GB Nebula Noir (-23 %)
- Google Pixel 10 128GB Lemongrass (-17 %)
- Google Pixel 10 Pro 128GB Obsidian (-14 %)
- Samsung Galaxy S24 FE 8GB/128GB Light blue (-6 %)
Nabíječky a adaptéry v akci
S novými telefony často přichází potřeba výkonnějších adaptérů. V akci je výrazně zastoupena značka AlzaPower i další výrobci.
- AlzaPower G500 Fast Charge 200W černá (-35 %)
- CubeNest Qi2 SQ312 Pro Titanium 3v1 s podporou uchycení MagSafe (-23 %)
- FIXED s 2xUSB výstupem 15W Smart Rapid Charge černá (-50 %)
Powerbanky pro energii na cesty
V rámci slev na příslušenství je k dispozici také široký výběr powerbank, od kompaktních modelů až po vysokokapacitní stanice.
- AlzaPower Metal Gen2 20000mAh Power Delivery (22,5W) černá (-35 %)
- Swissten Power Bank 20000 mAh PD 20W s integrovanými kabely USB-C a Lightning (-25 %)
- AlzaPower Onyx 5000mAh černá (-50 %)
Kompletní přehled všech zlevněných produktů je dostupný na stránce akce.
