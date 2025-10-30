Alza Black Friday odstartoval. Tipy na 12 slev na mobily, powerbanky a nabíječky KOMERČNÍ ČLÁNEK

Alza Black Friday odstartoval. Tipy na 12 slev na mobily, powerbanky a nabíječky
2025-10-30T15:00:57+01:00
• 30. 10. 2025#Příslušenství #Smartphony

Společnost Alza.cz oficiálně zahájila svou největší slevovou akci roku, „Největší Black Friday“. Tato událost, která představuje pro e-shop ostrý start vánoční sezóny, potrvá až do 30. listopadu 2025, nebo do vyprodání zásob. V nabídce se objevily tisíce produktů, přičemž výrazné slevy zasáhly i klíčový segment mobilních telefonů a příslušenství.

Akce zahrnuje slevy dosahující v některých případech až 89 %. Pro zákazníky je připraveno více než milion kusů zlevněného zboží. Přinášíme výběr 12 zajímavých produktů z kategorií mobilních telefonů, nabíječek a powerbank.

Zlevněné mobilní telefony

Segment chytrých telefonů je tradičně jedním z nejvyhledávanějších. Letošní Black Friday přináší zajímavé nabídky napříč cenovým spektrem.

Nabíječky a adaptéry v akci

S novými telefony často přichází potřeba výkonnějších adaptérů. V akci je výrazně zastoupena značka AlzaPower i další výrobci.

Powerbanky pro energii na cesty

V rámci slev na příslušenství je k dispozici také široký výběr powerbank, od kompaktních modelů až po vysokokapacitní stanice.

Kompletní přehled všech zlevněných produktů je dostupný na stránce akce.

