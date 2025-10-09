Do YouTube Music míří překlad písní v reálném čase

Do YouTube Music míří překlad písní v reálném čase
2025-10-09T11:40:55+02:00
• 9. 10. 2025#Aktualizace #Aplikace

Zdroj: Techcrunch

Pokud jste uživatelem YouTube Music, na jazyky zrovna nejste „hlava“ a rádi posloucháte písně od zahraničních interpretů, zpozorněte. Zdá se, že YouTube mezi své prémiové předplatitele pomalu vypouští novinku, kterou je překlad textů písní.

Rozumět písním se hodí

YouTube, vypadá to, konečně dal na své uživatele a pilně pracuje na novince, po které se již dlouho volalo. Někteří uživatelé YouTube Music po světě totiž hlásí, že se jim v aplikaci objevila nová funkce, která uživatelům poskytuje dvojjazyčný text písně, kterou právě poslouchají. Dle prvních screenshotů se velmi podobá například tomu, jak ji známe ze Spotify.

V YouTube Music se podle prvotních zpráv objevilo nové tlačítko „Přeložit“, které automaticky přeloží text písně do jazyka vašeho zařízení. YouTube pro tento účel využívá strojového překladu od Googlu, což bohužel znamená, že se někdy pravý význam textu může ztratit. I tak je to ale velký krok vpřed pro hudební aplikaci.

youtube music preklad 570x1280x

Zdroj: Android Authority

Funkce překladu textu písní je v tuto chvíli dostupná pouze malé skupině uživatelů. Velmi pravděpodobně by se ale v následujících měsících mohla dostat ke všem prémiovým uživatelům YouTube Music, jelikož konkurence včetně Apple Music i Spotify má tuto funkci již dávno ve své nabídce. Pomůže tato funkce YouTube Music ještě zvýšit svůj podíl na trhu?

Zdroje: androidcentral.com, androidauthority.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

Komentáře

Dotekománie.cz

