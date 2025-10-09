Facebook mění algoritmus, přinese vícě kontroly nad Reels a doporučenými videi

Zdroj: Dotekomanie.cz
Facebook zavádí významnou aktualizaci svého algoritmu, která uživatelům umožní větší kontrolu nad tím, jaká videa se jim zobrazují. Meta oznámila sérii nových funkcí, které mají zlepšit uživatelský zážitek, omezit nežádoucí obsah a posílit roli umělé inteligence při doporučování obsahu.
Co přináší nový algoritmus Facebooku?
Hlavním cílem nové aktualizace je změna, která upravuje způsob, kterým Facebook doporučuje krátká videa ve formátu Reels. Algoritmus bude nově zohledňovat nejen uživatelské preference, ale i aktuálnost obsahu. Až 50 % doporučených Reels by mělo být čerstvých, tedy nahraných ten samý den, kdy si je uživatelé prohlížejí. To má zvýšit relevanci a aktuálnost zobrazeného obsahu. Zároveň Facebook zavádí více nástrojů pro vyjádření nezájmu o určitý typ obsahu. Uživatelé mohou jednoduše označit video jako „Nezajímá mě“ nebo nahlásit komentář, což přímo ovlivní budoucí doporučování.
Vylepšené funkce pro ukládání a objevování obsahu
Facebook přepracoval i svou funkci „Uložit“, která nyní umožňuje snadněji shromažďovat oblíbené Reels a další příspěvky na jednom místě. Uživatelé si tak mohou vytvořit vlastní knihovnu inspirativního nebo zábavného obsahu, ke kterému se mohou kdykoli vrátit.
Další novinkou jsou AI návrhy hledaných výrazů, které připomínají doporučení na TikToku. Tyto návrhy se zobrazují pod videi a pomáhají uživatelům objevit více obsahu na podobné téma. Umělá inteligence zde hraje klíčovou roli v pochopení zájmů uživatele a personalizaci výsledků.
Nové sociální prvky: bubliny přátel a soukromé zprávy
Facebook se inspiruje i u své sesterské platformy Instagramu a zavádí bubliny přátel — malé ikony s profilovými fotkami, které ukazují, jaké příspěvky se líbily vašim přátelům. Kliknutím na bublinu se zároveň otevře soukromá zpráva, čímž Meta posiluje propojení mezi uživateli a podporuje sdílení obsahu v rámci komunity. Tento prvek má potenciál zvýšit zájem a čas strávený na platformě, jelikož se uživatelé budou více zajímat o to, co sledují jejich přátelé.
Reakce na kritiku a tlak na kvalitu obsahu
Meta těmito změnami reaguje na rostoucí nespokojenost uživatelů, kteří si stěžují na nízkou kvalitu některých videí Reels – zejména těch, která jsou považována za podvodná, rušivá nebo generovaná bezhlavě umělou inteligencí. Právě zneužívání AI k produkci balastu je jedním z problémů, na které se nová doporučovací pravidla zaměřují.
V rámci této snahy Meta nedávno představila i novou aplikaci „Vibes“, která nabízí krátká videa generovaná výhradně umělou inteligencí. Ačkoliv jde o experimentální projekt, ukazuje to, jak vážně společnost bere oblast AI a personalizovaného obsahu.
