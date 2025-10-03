Spotify nyní umožňuje vyloučit jednotlivé skladby z vašeho hudebního profilu a vylepšuje doporučení

Zdroj: Dotekománie
Spotify představilo novou funkci, která uživatelům dává větší kontrolu nad tím, jaké skladby ovlivňují jejich osobní hudební doporučení. Nově je možné jednotlivé písně vyloučit z takzvaného „taste profile“. Jedná se o systému, který určuje, jakou hudbu vám Spotify doporučuje. Ať už v sekci Discovery Weekly, na hlavní stránce, v každoročním shrnutí Wrapped nebo v oblíbených Blend playlistech s přáteli.
Spotify přichází s praktickými vylepšeními
Dříve bylo možné z doporučení vyjmout pouze celé playlisty. To se hodilo například tehdy, když jste nechtěli, aby se vám kvůli poslechu hudby na spaní objevovaly návrhy v podobě ambientních zvuků nebo bílého šumu. Nové řešení je však praktičtější. Nyní můžete určit, že se vám nelíbila konkrétní skladba, která by jinak ovlivnila algoritmy vašich doporučení.
Používání této novinky je velmi jednoduché. Po výběru skladby stačí klepnout na tři tečky v pravém horním rohu a zvolit možnost vyloučení dané písně z vašeho hudebního profilu. Stejným způsobem lze do profilu opět zahrnout i skladby, které jste předtím vyřadili. Funkce je dostupná jak pro uživatele zdarma, tak pro předplatitele.
Dětské hity už nebudou ovlivňovat hudební doporučení pro vás
Tuto změnu ocení například rodiče, kterým děti „kazí“ výběr hudby tak, že si na jejich zařízení přehrávají své oblíbené písničky. Uvítají ji také ti, kteří často sdílí svůj účet při cestování autem či při rodinných oslavách. Stejně tak domácnosti se smart reproduktory, kde jeden účet často využívá více lidí s odlišným hudebním vkusem. Možnost vyloučit skladby je tedy praktickým řešením pro všechny, kterým dosud vadilo, že se jejich doporučení neodvíjela pouze od jejich osobního vkusu.
I přesto by bylo ještě praktičtější, kdyby Spotify umožňovalo snadnější přepínání uživatelských profilů nebo přiřazení celé poslechové relace konkrétnímu členovi domácnosti. Manuální vylučování skladeb je ale první krok správným směrem. Díky tomuto kroku už vaše každoroční statistiky Spotify Wrapped nebudou ovlivněny dětskými hity nebo hudbou, kterou jste ve skutečnosti neposlouchali rádi.
Zdroj: techcrunch.com
