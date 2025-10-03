YouTube Music testuje AI moderátory, kteří k obsahu přidávají doprovodné komentáře

Zdroj: Dotekomanie.cz
YouTube Music dále experimentuje s umělou inteligencí a testuje nové AI moderátory, kteří doprovázejí hudbu komentáři, příběhy a fanouškovskými fakty. Funkce navazuje na dřívější AI projekty jako personalizované rádio a představuje nový směr v interakci s hudbou.
Nová éra hudebního poslechu: AI moderátoři na YouTube Music
YouTube Music oznámil, že testuje AI hudební moderátory, kteří obohacují poslech skladeb o zajímavé příběhy ze zákulisí, poznámky o umělcích a fanouškovské kuriozity. Jde o další krok v oblasti AI-asistovaného poslechu, inspirovaný úspěchem podobné funkce od Spotify, které před dvěma lety spustilo svého vlastního AI DJe. Funkce je zatím dostupná v testovací fázi prostřednictvím YouTube Labs, nové platformy pro experimenty s umělou inteligencí.
YouTube Labs je obdobou Google Labs – experimentálního prostředí, kde si uživatelé mohou vyzkoušet nové AI nástroje a poskytnout zpětnou vazbu. Na rozdíl od některých exkluzivních služeb je přístup do YouTube Labs otevřený pro všechny uživatele, a to i bez nutnosti předplatného Premium. V současnosti je však testování nové funkce omezeno na malý počet uživatelů v USA, což značí, že širší dostupnost bude následovat později na základě získaných dat a ohlasů.
Vlastní rádio na přání díky AI
Noví AI moderátoři nejsou prvním krokem YouTube Music v oblasti umělé inteligence. V červenci služba představila AI rádio, které umožňuje vytvořit si vlastní playlist popisem nálady nebo žánru, na jaký má uživatel právě chuť.
AI funkce i pro tvůrce a vyhledávání
Mateřská platforma YouTube v posledních měsících spustila řadu dalších AI funkcí. Patří sem GenAI nástroje pro tvorbu krátkých videí (Shorts), AI přehledy ve výsledcích vyhledávání, podobné těm ve vyhledávači Google a konverzační AI pro doporučování obsahu a shrnutí videí.
Zatímco YouTube aktivně implementuje nové AI nástroje, zároveň zpřísňuje pravidla proti neautentickému obsahu generovanému umělou inteligencí. Nová pravidla mají omezit monetizaci masově produkovaných a opakujících se videí, která zneužívají AI bez přidané hodnoty. Tímto krokem chce YouTube zachovat kvalitu obsahu a podpořit kreativní využití technologií, nikoli jejich bezmyšlenkovité využívání.
