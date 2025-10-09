Pulse 2 Pro od HMD poznáme již brzy

HMD Pulse Pro 2 | Zdroj: Gizmochina
Druhé pokračování modelu Pulse Pro od společnosti HMD Global je zase o kousek blíže představení. Za nejnovějším únikem stojí poměrně spolehlivý zdroj, který upřesňuje seznam specifikací a opět přibližuje konečnou podobu. Telefon sice nebude patřit mezi mobilní špičku, ale nepochybně uspokojí většinu nenáročných uživatelů. Zařízení můžeme později očekávat na českém trhu.
Na oko dobrý
Do přední části přijde 6,7palcový IPS LCD displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, což oproti předchůdci znamená zlepšení ve všech směrech. Do nitra si najde cestu čipová sada T615 z dílny Unisoc. Avšak jedinou vadou na kráse může být chybějící podpora 5G sítí.
Dle dřívějších úniků lze vyhlížet minimálně dvě paměťové konfigurace (6+256 GB, 8+256 GB). Samotná konstrukce by se měla dočkat o něco lepší certifikace odolnosti a konkrétně dosáhne na IP54.
Zveřejněný výpis ještě počítá s technologií NFC, duálními reproduktory, jedním přizpůsobitelným tlačítkem z boku nebo třemi barevnými variantami (černá, fialová, zelená). Od prvního spuštění má běžet pod operačním systémem Android 15.
Poslední únik z července také zmiňoval 50MPx selfie kamerku, technologii rychlého 20W nabíjení či hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu. Nakonec se bližší podrobnosti mohou objevit už v nejbližších dnech.
Zdroje: gizmochina.com, x.com
