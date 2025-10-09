Pulse 2 Pro od HMD poznáme již brzy

Pulse 2 Pro od HMD poznáme již brzy
2025-10-09T09:00:55+02:00
• 9. 10. 2025#Android #Smartphony

HMD Pulse Pro 2 | Zdroj: Gizmochina

Druhé pokračování modelu Pulse Pro od společnosti HMD Global je zase o kousek blíže představení. Za nejnovějším únikem stojí poměrně spolehlivý zdroj, který upřesňuje seznam specifikací a opět přibližuje konečnou podobu. Telefon sice nebude patřit mezi mobilní špičku, ale nepochybně uspokojí většinu nenáročných uživatelů. Zařízení můžeme později očekávat na českém trhu.

Na oko dobrý

Do přední části přijde 6,7palcový IPS LCD displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, což oproti předchůdci znamená zlepšení ve všech směrech. Do nitra si najde cestu čipová sada T615 z dílny Unisoc. Avšak jedinou vadou na kráse může být chybějící podpora 5G sítí.

Dle dřívějších úniků lze vyhlížet minimálně dvě paměťové konfigurace (6+256 GB, 8+256 GB). Samotná konstrukce by se měla dočkat o něco lepší certifikace odolnosti a konkrétně dosáhne na IP54.

Zveřejněný výpis ještě počítá s technologií NFC, duálními reproduktory, jedním přizpůsobitelným tlačítkem z boku nebo třemi barevnými variantami (černá, fialová, zelená). Od prvního spuštění má běžet pod operačním systémem Android 15.

Poslední únik z července také zmiňoval 50MPx selfie kamerku, technologii rychlého 20W nabíjení či hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu. Nakonec se bližší podrobnosti mohou objevit už v nejbližších dnech.

Zdroje: gizmochina.com, x.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vysílačky v mobilu a sluchátka se super mikrofonem 🤔

💡ANKETA: Jakou aplikaci používáte nejčastěji pro psaní s přáteli?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat