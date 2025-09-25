Apple Music 5.0 přináší na Android funkce z iOS 26: překlady textů, připnuté skladby a statistiky poslechu

2025-09-25T20:00:07+02:00
• 25. 9. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple aktualizoval svou hudební aplikaci pro Android. Verze Apple Music 5.0 přináší uživatelům na tomto systému tři zásadní funkce známé z iOS 26. Pokud používáte Apple Music na Androidu, čeká vás vylepšený zážitek, který vás přiblíží integraci napříč zařízeními Apple – bez nutnosti vlastnit iPhone.

Co nového přináší aktualizace Apple Music 5.0?

Nová verze aplikace se začala šířit po nedávném vydání iOS 26 a ukončení fáze beta testování. Mezi nejvýraznější novinky patří připínání obsahu v knihovně, překlady a výslovnost textů písní a lepší přehled o poslechových statistikách.

Připnuté skladby, alba a playlisty napříč zařízeními

V knihovně nyní můžete připnout oblíbené skladby, alba, playlisty i interprety pro rychlejší přístup. Nové tlačítko „Pin“ najdete v nabídce tří teček u každého prvku. Připnuté položky se zobrazují v přehledné mřížce a jejich pořadí lze měnit dlouhým stiskem.

Navíc můžete nastavit, co se stane po klepnutí na připnutý prvek – jestli se přehraje, přehraje náhodně, nebo otevře jeho detail. Velkým plusem je synchronizace připnutého obsahu napříč zařízeními Apple, tedy třeba mezi Macem, iPadem a Androidem. Připnuté položky se mohou automaticky stahovat pro offline přehrávání, což lze v nastavení jednoduše deaktivovat.

apple music 5 0 1302x1452x

Zdroj: 9to5google

Překlad a výslovnost textů: zpívejte ve více jazycích

Apple nově přináší i funkci překladu a výslovnosti textů písní, která pomáhá uživatelům porozumět významu skladeb a zpívat s větší jistotou i v cizích jazycích. Využívá k tomu strojový překlad v kombinaci s ručním doladěním od jazykových expertů, aby zůstaly zachovány emoce, kulturní kontext i poetika textu.

V nastavení aplikace najdete tuto možnost v sekci Display Options → Lyrics, kde lze zvolit, jak a kde se překlad i výslovnost zobrazí – včetně možnosti zvětšení písma při společném zobrazení.

Replay statistiky: sledujte své hudební návyky

Další vítanou novinkou je rozšířená funkce Replay, která vám umožní snadno sledovat měsíční i celoroční statistiky poslechu přímo v aplikaci. Jedná se o atraktivní prvek pro každého, kdo rád bilancuje, co nejvíc poslouchal, a sdílí své hudební žebříčky se známými.

Co aktualizace naopak nepřináší?

Navzdory očekávání nebyla přidána funkce AutoMix, která využívá umělou inteligenci k plynulému přechodu mezi skladbami. Tato funkce zatím zůstává exkluzivní pro iOS.

Také nedošlo k žádné zásadní změně designu aplikace – pětice záložek v dolní části a minipřehrávač zůstávají beze změn. Jediným vizuálním detailem je upravený vzhled tlačítek pro přehrávání – jsou nyní ve tvaru „pilulek“ místo dřívějších zaoblených obdélníků.

Zdroj: 9to5google.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Filda1100 Kmoch

VIP 25. 9. 2025, 20:14

Sekci Display options tam nevidím v nastavení. Kde je?

