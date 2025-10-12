Vivo X300 uniká před představením

Vivo X300 | Zdroj: Gizmochina
Pár hodin nás dělí od představení modelu X300 od společnosti Vivo, ale díky čínskému operátorovi máme již teď k dispozici všechny specifikace včetně fotografií. Telefon zamíří do vyšších pater střední třídy. Tam bude vynikat nejen kvalitním displejem nebo výkonným procesorem. Stejně jako poslední generace, tak i tato později dorazí na český trh.
Minimum kompromisů
Do čela zařízení se postaví 6,31palcový OLED displej Q10+ od firmy BOE, který dostane 1,5K rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Vnitřní šasi vyplní čipová sada Dimensity 9500 od MediaTeku nebo 12/16GB operační paměť RAM. Uživatelská data pobere 256/512 GB či dokonce 1TB interní úložiště. Baterie o velikosti 6 040 mAh bude podporovat rychlé 90W (přes USB-C) a 40W (bezdrátově) nabíjení.
Zadní stranu zaberou tři objektivy fotoaparátu, kde se konkrétně ukáže 200MPx snímač ISOCELL HPB, 50MPx senzor JN1 – oba od Samsungu a 50MPx objektiv LYT-602 od Sony. Náročnější uživatelé si budou moci dokoupit telekonvertor Zeiss 2,35x. V samotném základu poběží operační systém Android 16 pod platformou OriginOS 6.
Do výbavy se také podívá přední 50MPx selfie kamerka JN1 od Samsungu, ultrazvukový skener otisků prstů pod displejem, certifikace odolnosti IP68, technologie NFC, lineární motor v ose X či duální reproduktory. K oznámení dojde v pondělí 13. října a prodej bude spouštěn v pátek 17. října. Zájemci dostanou na výběr ze čtyř barev (černá, fialová, modrá, růžová).
