Není devítka jako devítka. Proč 9H na obalu ochranného skla nemusí ochránit displej telefonu?

Označení číslicí 9 ve spojení s tvrdostí (anglicky hardness, často označované jako „H“) na obalu ochranného skla vyvolává dojem maximální ochrany. Ve skutečnosti se ale v oblasti tvrdosti skel používají dvě různé „devítky“, které se liší v reálné odolnosti.
Pro měření tvrdosti ochranných skel na telefon, tablet nebo hodinky existují dvě hlavní stupnice:
- Stupnice H (Pencil Hardness Test): Tato metoda vychází z testování laků a povrchových materiálů. Hodnotí odolnost proti poškrábání tužkami od 6B (velmi měkká) po 9H (nejtvrdší). Sklo, které odolá 9H, splní test, ale nemusí vydržet tvrdší předměty jako písek s křemenem nebo ocelový hrot.
- Stupnice Mohs: Zde se testuje odolnost proti minerálům. Tvrdost 9 Mohs znamená, že sklo odolá extrémně tvrdému korundu (používanému k řezání skla) a poškrábat ho dokáže jen diamant – nejvyšší úroveň na škále z 10 stupňů.
Mnoho výrobců označuje skla stupnicí H, takže „9H“ odpovídá přibližně 6–7 Mohs. To znamená, že ho mohou poškrábat běžné věci v kapse, jako zrnka písku, ocelové předměty nebo hrany jiného skla. Naopak sklo s označením „6 Mohs“ má podobnou tvrdost jako 9H, ale je upřímnější k zákazníkovi v popisu.
Srovnání s Gorilla Glass
Například nejnovější verze Corning Gorilla Glass Victus 2, používaná ve špičkových telefonech, má tvrdost „9H“ s důrazem na odolnost proti prasknutí. Proti poškrábání ale nabízí úroveň 6–7 Mohs. Při výběru ochranného skla tedy nedůvěřujte jen čísle na obalu. Při koupi tvrzeného skla je potřeba kontrolovat hodnoty uvedené ochrany, ať je vybráno příslušenství pro adekvátní ochranu telefonu.
Zdroj: tisková zpráva Epico
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Facebook a Instagram porušují pravidla EU pro nelegální obsah, hrozí jim miliardové pokuty
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře