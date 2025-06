iOS 26 s novým názvem a v novém kabátu představen

Zdroj: Apple

Apple začal úvodní keynote originálně, jako obvykle, ale jednalo se o klip lákající na Apple TV a nový film. WWDC ale není o obsahu jako takovém, konference je zaměřena na vývojáře, kteří se dozví o novinkách, které budou moci využívat ve svých aplikacích a službách. Hned na prvním místě byla zmíněna AI a všechny funkce, které jsou k dispozici, ale zde víme, že ne vše se Applu daří. Apple se tentokrát zaměří na rozšíření podpory pro jazyky, ale čeština mezi nimi není.

I tak vývojáři mohou začít používat Foundation Models Framework, tedy mechanismus dostupný pro aplikace třetích stran. Vývojáři tak budou moci nabídnout pokročilejší funkce, ale to mohou již nyní s alternativními možnostmi. Podstatnější pro uživatele je nový designový směr v rámci operačních systémů a také aplikací.

Liquid Glass je název nového designového směru a je založen na průhlednosti, lomu světla a animacích. Celé je tak více průhledné a v podstatě vždy uvidíte aspoň něco, co je na pozadí. Současně dochází k lomení obrazu, tedy spíše deformování. Tak trochu mi to připomíná dřívější časy Windows, ale v novém podání.

iOS 26 a všechny ostatní

Spekulace se potvrzují a všechny operační systémy od Applu nově ponesou označení následujícího roku. V tomto případě tedy znamená, že další verze bude iOS 26.

Apple vyzdvihuje jednu funkci na zamykací obrazovce. Jde o systém, kdy z vaší 2D fotky se vytvoří 3D snímek, který se mění podle natáčení mobilu. Ale nejde jen o nějaké grafické změny nebo modifikace animací.

U aplikace pro focení dochází ke změně prostředí a je více zaměřen na posouvání a gesta. Došlo k výraznému zjednodušení a hlavně toho, co se nabízí na prvním místě.

CarPlay

I jiné aplikace mají pozměněné rozhraní, jako například Facetime, kde jsou nyní ovládací prvky jinak umístěné, tedy spíše plovou v rohu. Designový směr míří i do CarPlay, kde je prostředí více barevné a upřednostňuje hlavně například mapy při navigování. Došla řeč i na CarPlay Ultra, ale zde bude více záležet na výrobci aut, kteří si mohou uzpůsobit prostředí, aby zapadalo do prostředí palubního systému.

Aplikace v novém kabátu

Mnoho aplikací tedy nabídne změněný design, na který si budou muset uživatelé zvyknout. I taková aplikace pro volání projde proměnou. Apple také integroval Call Screening, tedy funkci podobnou té, kterou nabízí Google. Jinak řečeno, dojde k ověření, co vlastně volající chce. O vše se má postarat AI agent, který zjistí vše potřebné a nabídne souhrn.

U iMessages jsme se dočkali možnosti změny pozadí, což je funkce celkem běžná u jiných platforem. U skupinových konverzací jsou nově i ankety. Podstatnější ale je asi informace o tom, kdo ve skupině aktuálně něco píše. I u této aplikace došlo na integraci ochrany proti spamu.

Do iMessages také míří automatický překlad, a to nejen pro textové zprávy. V rámci celého systému se vlastně nabízí přepis do jazyka uživatele, dokonce i u volání, ale asi se netěšte na nativní podporu češtiny. To bude nějakou dobu trvat. K těmto funkcím ale budou mít přístup i vývojáři.

Samotných změn v systému je více a o některých se dozvíme až časem. Aktuálně je iOS 26 k dispozici v beta verzi hlavně pro vývojáře, ale později bude dostupnost rozšířena i na běžné uživatele. Za nějakou dobu bude nová verze k dispozici pro všechny. Během této doby se dozvíme o mnoha novinkách, které Apple zakomponoval.

Zdroj: Vývojářská konference



