GUG: Léto za námi, vzhůru za vzděláním!

2025-09-05T11:36:37+02:00
• 5. 9. 2025#Ostatní

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

INFO Z KOMUNITY

Vydává(me) knížku, AI maraton v Ostravě, 4 hodiny grilování a DevFest za rohem. Je toho opět dost, jdeme na to!

  • DevFest je tady za 48 dní, program je venku a přidáváme druhý den akce! Mrkni na detaily na webu.
  • Vyrazili jsme na tradiční letní chill, GUGStock! Tradiční skládání grilu, společné výlety, koupačka a ti nej lidé. Komunitní akce, jak má být!
  • David uskutečnil nemožné! Během prázdnin sehnal špičky AI v Ostravě a vyprodal Impact Hub! Sledujte AI v kostce – podcasty a záznamy přednášek již brzy!
  • Vydali jsme se na Gogle I/O Connect v Berlíně. Technologie, Google, komunity, bylo vše! Krátký videoreport v našich červnových video GUG news.
  • Máme v řadách úspěšnou vydavatelku! Mája úspěšně zakončila crowdfunding, Mateřsky povolená vyjde na začátku příštího roku a objednat ji můžete tady.
  • Do GUG komunity se přidali – Mirka, Libor, Patrik a Martin.

AKCE V ZÁŘÍ

  • Digitální snídaně #20 Optimalizace webů a SEO pro začátečníky
    • 12. 9. 2025, 8:30, Ostrava
    • Přijďte diskutovat, jak se dá řešit SEO a budovat weby i bez rozsáhlých znalostí. Vyhneme se složitým technickým pojmům, nejrůznějším zapeklitostem i velkým finančním investicím do nástrojů a specialistů
  • Jan Zbirovský: Lokální jazykové modely a jejich využití v praxi
    • 18. 9. 2025, 17:00, Jihlava
    • Přednáška představí praktické využití lokálních jazykových modelů (LLM) ve firemním prostředí. Dozvíte se, jak vybrat vhodný hardware, nainstalovat a nakonfigurovat modely jako LLaMA, Mistral nebo CodeLlama. Ukážeme si konkrétní scénáře nasazení – od automatizace dokumentace, přes analýzu dat, až po tvorbu interních chatbotů pro zákaznickou podporu.
  • E-commerce Day Brno
    • 20. 9. 2025, Brno
    • Celodenní konference pro e-shopy. Zažijte den plný inspirace a načerpejte
      know-how pro rozvoj svého e-shopu. Pro e-shopy zdarma!
  • Flutter Prague Meetup #8
    • 30. 9. 2025, 18:00, Praha
    • A ty co máš za stack? Tomáš Zvěřina
    • Udržitelné UI: komponenty, varianty a klid v duši Jan Bittner
    • Pizza break a Flutter kvíz samozřejmostí“!

TIPY A TRIKY

> Google háže banána! Nový model „Nano banana” opět posouvá hranice ne/možného v práci s fotografiemi. Ve vašem Google AI Studiu již nyní.
>> Jakých je 100 nejpoužívanějších AI aplikací na světě? To se dozvíte v tomto žebříčku.
>> NotebookLM jede bomby a přidává Videopřehled. V první vlně v angličtině a během pár dní i v češtině! Už jste zkoušeli? My ano a jásáme!
>> Nové Pixely jsou tady! A k tomu rovnou i hodinky, sluchátka a další hračičky. Řada z nás po novinkách pokoukává a jeden Pixel 10 Pro už testujeme.
>> Robert Vlach a Jan Romportl? Naživo o AI a v Brně? Tohle rozhodně nuda nebude! Rychle pro vstupenky, máme pro vás i slevový kód IMPACTMAKERS, se kterým ušetříte celou stovku. Uvidíme se tam!

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v digitálních dovednostech. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví. Chceš být u zrodu několika skvělých akcí ročně? Máš zájem být v komunitě stejně nadšených lidí, jako jsi ty? Není nic jednoduššího než se přidat do GUGu a stát se členem naší #gugfamily!

