GUG: Léto za námi, vzhůru za vzděláním!

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.
INFO Z KOMUNITY
Vydává(me) knížku, AI maraton v Ostravě, 4 hodiny grilování a DevFest za rohem. Je toho opět dost, jdeme na to!
- DevFest je tady za 48 dní, program je venku a přidáváme druhý den akce! Mrkni na detaily na webu.
- Vyrazili jsme na tradiční letní chill, GUGStock! Tradiční skládání grilu, společné výlety, koupačka a ti nej lidé. Komunitní akce, jak má být!
- David uskutečnil nemožné! Během prázdnin sehnal špičky AI v Ostravě a vyprodal Impact Hub! Sledujte AI v kostce – podcasty a záznamy přednášek již brzy!
- Vydali jsme se na Gogle I/O Connect v Berlíně. Technologie, Google, komunity, bylo vše! Krátký videoreport v našich červnových video GUG news.
- Máme v řadách úspěšnou vydavatelku! Mája úspěšně zakončila crowdfunding, Mateřsky povolená vyjde na začátku příštího roku a objednat ji můžete tady.
- Do GUG komunity se přidali – Mirka, Libor, Patrik a Martin.
AKCE V ZÁŘÍ
- Digitální snídaně #20 Optimalizace webů a SEO pro začátečníky
- 12. 9. 2025, 8:30, Ostrava
- Přijďte diskutovat, jak se dá řešit SEO a budovat weby i bez rozsáhlých znalostí. Vyhneme se složitým technickým pojmům, nejrůznějším zapeklitostem i velkým finančním investicím do nástrojů a specialistů
- Jan Zbirovský: Lokální jazykové modely a jejich využití v praxi
- 18. 9. 2025, 17:00, Jihlava
- Přednáška představí praktické využití lokálních jazykových modelů (LLM) ve firemním prostředí. Dozvíte se, jak vybrat vhodný hardware, nainstalovat a nakonfigurovat modely jako LLaMA, Mistral nebo CodeLlama. Ukážeme si konkrétní scénáře nasazení – od automatizace dokumentace, přes analýzu dat, až po tvorbu interních chatbotů pro zákaznickou podporu.
- E-commerce Day Brno
- 20. 9. 2025, Brno
- Celodenní konference pro e-shopy. Zažijte den plný inspirace a načerpejte
know-how pro rozvoj svého e-shopu. Pro e-shopy zdarma!
- Flutter Prague Meetup #8
- 30. 9. 2025, 18:00, Praha
- A ty co máš za stack? Tomáš Zvěřina
- Udržitelné UI: komponenty, varianty a klid v duši Jan Bittner
- Pizza break a Flutter kvíz samozřejmostí“!
TIPY A TRIKY
> Google háže banána! Nový model „Nano banana” opět posouvá hranice ne/možného v práci s fotografiemi. Ve vašem Google AI Studiu již nyní.
>> Jakých je 100 nejpoužívanějších AI aplikací na světě? To se dozvíte v tomto žebříčku.
>> NotebookLM jede bomby a přidává Videopřehled. V první vlně v angličtině a během pár dní i v češtině! Už jste zkoušeli? My ano a jásáme!
>> Nové Pixely jsou tady! A k tomu rovnou i hodinky, sluchátka a další hračičky. Řada z nás po novinkách pokoukává a jeden Pixel 10 Pro už testujeme.
>> Robert Vlach a Jan Romportl? Naživo o AI a v Brně? Tohle rozhodně nuda nebude! Rychle pro vstupenky, máme pro vás i slevový kód IMPACTMAKERS, se kterým ušetříte celou stovku. Uvidíme se tam!
GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v digitálních dovednostech. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví. Chceš být u zrodu několika skvělých akcí ročně? Máš zájem být v komunitě stejně nadšených lidí, jako jsi ty? Není nic jednoduššího než se přidat do GUGu a stát se členem naší #gugfamily!
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Motorola uvedl také Moto G06 a Moto G06 Power se 7000mAh baterií
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?
- Do 20 000 Kč (52%)
- 20 001 – 25 000 Kč (23%)
- 25 001 – 30 000 Kč (11%)
- 30 001 – 35 000 Kč (7%)
- Více než 35 000 Kč (7%)
Komentáře