Vodafone spouští pozdní léto ve velkém stylu: Neomezený tarif padá na 499 Kč

Sotva skončily hlavní prázdninové akce, Vodafone plynule navazuje další. Od 15. srpna spouští novou promo nabídku platnou až do konce září, která výrazně mění pohled na dostupnost neomezených dat. Jeden z nejoblíbenějších tarifů totiž zlevňuje o sto korun a dostává se tak na psychologickou hranici pod 500 Kč.
Neomezená data dostupnější než kdy dříve
Hlavní hvězdou nové akce je bezesporu tarif Basic+. Ten nabízí naprostou svobodu v podobě neomezených dat, volání i SMS. Rychlost připojení je nastavena na 4 Mb/s, což pohodlně stačí pro veškeré běžné činnosti – od sociálních sítí, přes poslech hudby a podcastů, až po sledování videa ve standardní kvalitě.
- Cena: 499 Kč měsíčně (dříve 599 Kč)
- Data: Neomezená (rychlost 4 Mb/s)
- Volání a SMS: Neomezené v rámci ČR
Díky této slevě se neomezený tarif stává mimořádně atraktivní volbou pro každého, kdo se nechce stresovat počítáním spotřebovaných gigabajtů.
Základ pro méně náročné
V nabídce samozřejmě zůstává i tarif pro uživatele, kterým stačí menší porce dat a prioritou je pro ně neomezené volání. Tarif Red Basic Lite pokrývá přesně tyto potřeby.
- Cena: 397 Kč měsíčně
- Data: 3 GB
- Volání a SMS: Neomezené v rámci ČR
Při pohledu na novou cenotvorbu je ale zřejmé, že příplatek pouhých 102 Kč za přechod z 3 GB na zcela neomezená data dává tarifu Basic+ punc mimořádně výhodné nabídky.
Nabídka platí do konce září
Nové akční ceny platí pro všechny, kdo si tarif pořídí od 15. srpna do 30. září. Všechny tarify jsou tradičně bez závazku a přenesení čísla od konkurence je snadný proces, o který se postará operátor.
Kompletní podrobnosti a možnost sjednání online naleznete na webových stránkách www.vodafone.cz/tarify/.
