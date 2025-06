BYD uvedl na český trh nový hybrid SEAL 5 DM-i, byli jsme u toho [první dojmy]

BYD SEAL 5 DM-i; zdroj: Dotekománie

Společnost BYD (Build Your Dreams) uvádí na český trh nový sedan SEAL 5 DM-i. Ten zaujme svým hybridním pohonem za poměrně dostupnou cenu. My jsme byli na uvedení tohoto modelu a dostali jsme možnost si ho také projet. Pojďme si říct naše dojmy z první jízdy a co nový automobil přináší.

BYD SEAL 5 DM-i

Designem vypadá nový model jako čistý elektromobil, nicméně ukrývá i spalovací motor, ale o tom až později. Výrobce při prezentaci zmiňoval inspiraci oceánem a kapkami. Mně osobně se velmi líbí zadní světelný podpis ve kterém máte oné kapky trochu vidět. Zepředu vypadá nový BYD poměrně dravě a zaujmou jeho LED světlomety.

Jedná se o sedan, kterému se tedy otevírá jen zadní víko kufru. Trochu škoda, že výrobce nezvolil stále populárnější řešení typu fastback/liftback jako má třeba Škoda u Octavie a mnoho dalších. Kufr nabízí objem 508 litrů. Potěší pak střešní okno, které má nový BYD v základu.

Design interiéru byl pak inspirovaný vodou, kde BYD vyzdvihuje plovoucí středový displej. Ten má úhlopříčku necelých třináct palců, což je ve své kategorii velmi solidní. Zajímavou funkcí je možnost ho otočit na výšku. Pokud však používáte CarPlay, tak minimálně při jízdě si panel stejně neotočíte, auto nám to nedovolilo.

Dedikované ovládání klimatizace chybí, musíte se spolehnout na displej. BYD ale udělal poměrně chytré gesta na rychlé ovládání. Při přiložení tří prstů najednou totiž směrem nahoru a dolu nastavujete teplotu a naopak do strany pak intenzitu foukání. Máme tady také Apple Carplay a Android Auto. Infotaiment obsahuje také aplikaci YouTube nebo Spotify a má integrovanou navigaci.

Potěší také rozumně velký displej za volantem s budíky. Kvalita zpracování interiéru je dobrá, speciálně volant působí vskutku dobře. Střední panel je umístěný poměrně vysoko a zaujme jeho krystalický volič jízdního režimu. Nepotěší na můj vkus až příliš maličký přepínač režimu EV/HEV.

Již v základu najde bezklíčkové odemykání i pomocí telefonu nebo elektronicky nastavitelné sedadlo řidiče. Samozřejmostí jsou zadní parkovací senzory nebo parkovací kamera nebo hlasový asistent. Ten v tuto chvíli neumí česky, měl by se to ale naučit přibližně s koncem roku.

Ve vyšší výbavě Design máme také bezdrátové nabíjení s výkonem 15 W, lepší audiosystém, přední parkovací senzory a dokonce 360stupňovou parkovací kameru. Potěší také hlídání mrtvého úhlu a elektronicky nastavitelné sedadlo spolujezdce.

Pohon

Nový BYD SEAL 5 DM-i je plug-in hybrid, který ukrývá 18,3kWh LFP baterii a spalovací motor Xiaoyun 1,5l s výkonem 72 kW. Na čistě elektrický pohon je auto schopno ujet 100 km (dle WLTP). Kombinovaná spotřeba je 1,7l/100 km. Samotný spalovací motor pak „žere“ 4,8 litrů na sto a celkový dojezd má být 1050 km. A to jsou pěkné hodnoty. Auto má pohon předních kol. Zrychlení z nuly na sto pak trvá 7,5 sekundy, maximální rychlost je omezena na 180 km/h.

Při jízdě jsou k dispozici celkem tři režimy – čistý EV režim a pak dva HEV módy. V prvním sériovém HEV módu běží spalovací motor jen jako generátor pro elektro pohon a v druhém paralelním pak dodává výkon elektromotor a spalovací motor zároveň.

Novinky jsme měli možnost také chvilku řídit. Řízení je příjemné, auto má celkem slušnou akceleraci, ale nečekejte to samé jako od čistých elektromobilů. Ve srovnání s nimi je přeci jen trochu línější. Zaujalo mě, že pokud autu dojde výkon elektromotoru, například při předjíždění v rychlosti kolem 90 km/h, naskočí na chvilku spalovací motor. Ten na nás trochu nepříjemně vykřiknul, ale výkon dodal. A to i v čistě EV režimu.

Specifikace

Cenovka

BYD SEAL 5 DM-i začíná na ceně 739 000 Kč, což je na plug-in hybridní auto vskutku skvělá cenovka. Spotřebu a náklady na provoz slibuje výrobce také skvělou. Zaujala také poměrně solidní výbava a to především v druhém výbavovém stupni za 790 000 Kč. Tam najdete věci, které jsou mnohdy u mnohem dražších modelů. Myslím si, že to ale i tak nebude mít nový BYD jednoduchý na našem trhu. Jedná se sice o líbivý sedan, ale mnoho lidí spíše preferuje liftback/fastback a tradičnější zavedené značky.

Další snímky interiéru



